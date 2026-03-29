Si schianta in Porsche contro alcune auto in sosta a Milano: morto il 21enne Lorenzo Mattia Persiani

È Lorenzo Mattia Persiani il 21enne che è morto dopo essersi schiantato con una Porsche Spyder contro alcune auto in sosta in centro a Milano. Il ragazzo era stato ricoverato al Policlinico dove era stato sottoposto a un’operazione chirurgica.

La Porsche Spyder dopo lo schianto contro le auto in sosta a Milano

Si chiamava Lorenzo Mattia Persiani il ragazzo di 21 anni che oggi, domenica 29 marzo, ha perso la vita dopo essersi schiantato con una Porsche Spyder, presa a noleggio e con targa tedesca, contro alcune auto in sosta in centro a Milano. Subito dopo l'incidente il ragazzo è stato ricoverato al Policlinico dove è stato sottoposto a un'operazione chirurgica, ma le sue condizioni, già gravissime, sono peggiorate fino al decesso.

Nel frattempo, le due ragazze che si trovavano con lui, rispettivamente di 19 e 20 anni, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo e del Fatebenefratelli, ma – stando a quanto riferito – non sarebbero in pericolo di vita.

Dall'incidente al ricovero

Secondo quanto ricostruito dopo i primi accertamenti, l'incidente si sarebbe verificato poco prima delle 6:00 di questa mattina poco dopo piazzale Aquileia, all'incrocio tra viale Papiniano e viale di Porta Vercellina, a Milano. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, che starebbe ancora svolgendo gli ultimi rilievi sul posto, il 21enne alla guida della Porsche Spyder avrebbe preso la curva a forte velocità, perdendo il controllo dell'auto e finendo prima a sbattere contro il cordolo di destra, poi contro quattro auto parcheggiate sul lato della carreggiata.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorritori del 118 sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di tre ambulanze e due automediche in codice rosso (con la massima urgenza). Una volta lì e dopo aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari avrebbero trasportato d'urgenza al Policlinico il 21enne, che si trovava alla guida dell'auto al momento dello schianto, in gravissime condizioni. Tuttavia, Persiani è poi deceduto in ospedale qualche ora dopo l'incidente.

Meno gravi le due ragazze che si trovavano con lui che sono state, invece, trasportate in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo e del Fatebenefratelli, non in apparente pericolo di vita.