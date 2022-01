Perde il controllo dell’auto e uccide un’anziana: l’automobilista sarebbe stata accecata dal sole Una donna di 79 anni è rimasta vittima di un incidente a Bergamo: a investirla una 36enne che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata accecata dal sole perdendo il controllo della sua auto.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Terribile incidente a Bergamo dove nella mattinata di oggi, lunedì 17 gennaio, una donna ha perso il controllo della sua auto e ha investito una 79enne. Per l'anziana non c'è stato nulla da fare: i medici e i paramedici arrivati sul posto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Non ha riportato alcuna ferita il marito, un uomo di 81 anni, che si trovava con lei al momento dell'incidente.

La 36enne accecata dal sole

L'incidente è avvenuto alle 11.30. La donna di 36 anni che si trovava alla guida sarebbe stata, secondo una prima ricostruzione, accecata dal sole. Questo avrebbe portato a far perdere il controllo della sua auto e a investire la coppia che si trovava sul marciapiede. L'impatto è stato rilevato nel quartiere San Paolo – a pochi passi dal comando della polizia locale – dove, in quel momento, si trovava anche un medico che ha immediatamente soccorso la coppia. Sono stati poi allertati gli operatori del 118 che, una volta arrivati, hanno constato il decesso della 79enne Luigina Rota. A seguito dell'impatto, la donna è caduta a terra e ha battuto forte la testa morendo poi sul colpo. La polizia locale è intervenuta per i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

A Brescia un 72enne investito da un tir

Sempre oggi, in provincia di Brescia, è morto un altro anziano: un uomo di 72 anni è stato investito da un camion. L'uomo si trovava in un angolo cieco e il conducente non si sarebbe accorto della sua presenza. Sarebbe stato urtato e trascinato per diversi metri. Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi, per il 72enne non c'è stato nulla da fare.