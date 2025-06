video suggerito

Chiude il cane in una gabbia di metallo e lo lascia nell'auto sotto il sole: denunciata una 45enne Una 45enne ha lasciato il suo cane, un pastore tedesco, chiuso nell'auto parcheggiata in pieno pomeriggio sotto il sole. L'animale si trovava all'interno di una gabbia metallica e faceva fatica a respirare. É stato liberato dopo che alcuni passanti l'hanno notato e hanno chiamato i carabinieri. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali.

Una donna a Treviglio, in provincia di Bergamo, è stata denunciata per maltrattamento di animali dopo che in pieno pomeriggio ha lasciato il suo cane, un esemplare di razza pastore tedesco, chiuso in una gabbia di metallo all'interno della sua auto parcheggiata sotto il sole. L'animale, probabilmente stremato dalle alte temperature, faceva fatica a respirare quando, grazie all'intervento dei carabinieri allertati da alcuni passanti, è stato liberato.

Tutto è successo nel tardo pomeriggio di giovedì 26 giugno, quando in via Cavour, a Treviglio, alcuni passanti hanno notato il cane bloccato all'interno dell'auto. L'animale era stato anche chiuso dentro a una gabbia metallica posizionata nell'abitacolo. La macchina era parcheggiata sotto al sole e il pastore tedesco, probabilmente per le alte temperature, aveva evidenti difficoltà respiratore. Preoccupati per le condizioni dell'animale, alcuni passanti hanno allertato le forze dell'ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio.

Grazie all'intervento dei militari, il cane è stato liberato e sottoposto alle prime cure del caso. Fortunatamente il pastore tedesco si è ripreso e dopo alcuni minuti le sue condizioni sono tornate normali. La proprietaria, una donna di 45 anni residente nella provincia di Bergamo, è stata denunciata per il reato di maltrattamento di animali, come previsto dall'articolo 544-ter del Codice Penale.