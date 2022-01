Si sentono sole e decidono di chiamare la polizia: gli agenti a casa delle due anziane Due donne anziane hanno chiamato la polizia di stato perché si sentivano sole: gli agenti si sono recati a casa loro per tranquillizzarle e dedicare loro un po’ di tempo.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Hanno chiamato la polizia perché si sentivano sole: protagoniste di questa vicenda sono due anziane residenti a Mantova e a Curtatone, comune in provincia di Mantova. Le due signore però non sono le uniche che in questi mesi hanno telefonato le forze dell'ordine perché si sentivano sole. Come spiegato dal questore Giannina Roatta, sono storie che capitano più spesso di quanto si pensi: "Sono espressione di quella polizia di prossimità che è sempre presente quando c'è bisogno, anche in situazione di disagio sociale".

Gli agenti si sono recati nelle abitazioni delle due anziane

Come spiegato dalla Questura, in nessuno dei due episodi i poliziotti hanno riscontrato qualcosa di particolare. L'unico dato che le accumunava era che entrambe avevano contatto la polizia perché si sentivano sole e perché si trovavano "in uno stato psichico provato a causa dell'età". Considerata la loro situazione, gli agenti hanno quindi pensato di rimanere nelle loro abitazioni: "Si sono prodigati per tranquillizzarle – scrive la Questura in una nota stampa – dedicando del tempo ad ascoltare le loro problematiche personali". Dopo la visita, la loro situazione è stata segnalata ai servizi sociali competenti.

A luglio, la polizia risponde alla chiamata di un'altra anziana sola

Una situazione simile si è verificata alcuni mesi fa a Genova: a luglio, una signora ha chiamato la polizia per lo stesso motivo. Gli agenti si sono recati nel loro appartamento e hanno rassicurato l'anziana riportandole il sorriso. Con la pandemia, sono tanti gli anziani che – a causa del virus, delle quarantene e delle restrizioni – si sono ritrovati ad affrontare la solitudine.