Travolta da un’auto mentre è in bicicletta: ciclista di 18 anni trasferita in ospedale Una ragazzina di 18 anni è stata trasferita in ospedale dopo che è stata vittima di un incidente stradale in provincia di Bergamo: la 18enne si trovava in bici e stava rientrando da scuola.

A cura di Ilaria Quattrone

Grave incidente stradale in provincia di Bergamo. Nella giornata di oggi, lunedì 5 dicembre 2022, una ragazzina di 18 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada. La ragazzina è stata trasferita in ospedale in condizioni gravi, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

In base alle prime informazioni pervenute, l'incidente sarebbe avvenuto in Bassa Bergamasca a Brignano. Intorno alle 13.30, una ragazzina di 18 anni, di cui non si conoscono le generalità, stava attraversando via Treviglio in bicicletta. Non appena si è trovata sulle strisce pedonali, è stata travolta da una Opel Astra. Non si conoscono le generalità della persona che si trovava alla guida dell'auto, ma non si dovrebbe avrebbe dovuto riportare gravi ferite.

La 18enne trasferita in ospedale in codice giallo

È stato quindi allertato il numero 118. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici inviati dall'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Dopo aver fornito le prime cure sul posto, gli operatori sanitari hanno ritenuto opportuno trasferire la 18enne in codice giallo all'ospedale di Treviglio: non è stato reso noto il tipo di trauma che la ragazzina ha riportato. Sull'asfalto è rimasto solo lo zaino con i libri di scuola.

Sul posto sono state inviate anche le forze dell'ordine: sono stati svolti tutti i rilievi del caso, non solo per capire cos'è successo ma anche per accertare eventuali responsabilità. Nei prossimi giorni si potrebbe avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.