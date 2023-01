Trascinato sull’asfalto per oltre 20 metri: muore investito a 36 anni Un 36enne è stato travolto e trascinato sull’asfalto per una ventina di metri. I sanitari hanno provato a rianimarlo, ma il giovane è morto poco dopo. Alla guida dell’auto, un 26enne che non ha potuto evitare l’impatto.

A cura di Enrico Spaccini

Non è ancora chiaro cosa ci facesse alle 21:3o nei campi di Novagli, la frazione di Montichiari in provincia di Brescia. Ad un certo punto, il 36enne è sbucato lungo una strada scarsamente illuminata ed è stato travolto da un'auto. Rimasto incastrato, è stato trascinato per oltre 20 metri. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo a lungo, ma alla fine non hanno potuto che constatarne il decesso. Il conducente, un ragazzo di 26 anni della zona, non avrebbe potuto evitare l'impatto.

Le possibili cause dell'incidente

La vittima è un giovane di nazionalità marocchina residente a Montichiari. Durante la giornata di ieri, domenica 22 gennaio, era stato visto in stato di alterazione e non è escluso che lo fosse anche in serata. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Desenzano, che dovranno capire cosa ci facesse a piedi in mezzo ai campi.

È probabile anche che stava camminando lungo la strada e che in qualche modo sia inciampato. Cercando di rialzarsi dopo la caduta nel fosso, forse si è sporto troppo finendo travolto.

Il 26enne alla guida dell'auto, un'Alfa Romeo Giulia, vive a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente. È rimasto illeso ma è stato trovato dagli operatori del 118 arrivati con l'auto medica in stato di shock. Dopo averlo travolto, lo ha trascinato per decine di metri. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere.

Il ciclista investito a Pavia

Un altro incidente mortale si è verificato questa mattina a Pavia. Un ciclista di 30 anni è stato investito da un'auto davanti al comando della polizia locale. La donna alla guida della vettura non si è fermata a prestare soccorso, ma anzi è andata al lavoro come se nulla fosse accaduto.