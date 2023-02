Investita in bicicletta da un tir in piazzale Loreto a Milano: muore donna di 38 anni È morta la donna di 38 anni che verso le 14.30 è stata investita da un tir in piazzale Loreto, a Milano. Era in bicicletta e stava attraversando dalla parte di viale Brianza quando è stata travolta e uccisa dal grosso autoarticolato. Nello stesso punto, lo scorso marzo, era stato investito e ridotto in fin di vita un rider di Just Eat.

Immagine di repertorio

È morta la donna di 38 anni che verso le 14.30 è stata investita da un tir in piazzale Loreto, a Milano. Dalle prime ricostruzioni del fatto, sembra che la 38enne stesse attraversando il piazzale dalla parte di viale Brianza in sella alla sua bicicletta: qui il camion l'avrebbe colpita in pieno, travolgendola e uccidendola.

La vittima è morta sul colpo

Il conducente del mezzo pesante si è fermato a prestare soccorso. Ma nonostante il tempestivo intervento di ambulanza e automatica, per la donna non c'è stato niente da fare. La ciclista è morta sul colpo: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente.

Il rider investito tra viale Brianza e piazzale Loreto

Uno svincolo cittadino, quello tra viale Brianza e piazzale Loreto, già in passato teatro di incidenti mortali. L'ultimo, accaduto lo scorso 25 marzo: in quel preciso punto del piazzale milanese un rider di Just Eat era stato travolto da un'auto e successivamente trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in codice rosso. Per lui, trauma cranico e ferite su tutto il corpo.

Leggi anche Donna travolta da uno scooter mentre attraversa la strada in centro a Milano: gravissima

Il rider investito tra viale Brianza e piazzale Loreto a Milano

Pochi giorni fa in piazzale Loreto la protesta dei ciclisti di Milano

Un punto, quell'angolo di piazzale Loreto, non troppo lontano al luogo in cui giusto pochi giorni fa è andata in scena la protesta dei ciclisti di Milano: un vero e proprio serpentone di persone, in sella alla propria bicicletta, che ha bloccato il traffico per lamentare la mancanza di tutele nei confronti dei cittadini che si muovono quotidianamente con le due ruote per le strade della città, congestionate da mezzi a motore di ogni genere.

"Qui non ci sentiamo sicuri, Milano non è ancora una città per biciclette". Protesta che suona più che mai premonitrice alla luce dell'incidente di oggi, in cui una 38enne ha perso la vita sotto le ruote di un camion.

(Articolo in aggiornamento)