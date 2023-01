Investe e uccide un ragazzo di 30 anni in bici, la donna scappa e va normalmente a lavoro Un ciclista di 30 anni è stato investito da un’auto. Lui è morto poco dopo per le ferite riportate, mentre la donna alla guida della macchina non si è fermata ed è andata al lavoro come se nulla fosse accaduto.

Un ciclista di 30 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto. All'arrivo dei sanitari del 118, era già privo di conoscenza. Nonostante i tentativi dei medici e il trasporto d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia, è deceduto per le ferite riportate. Alla guida dell'auto c'era una donna che non si è fermata a prestare soccorso dopo l'impatto, ma anzi è andata al lavoro. La vettura è stata rintracciata in un parcheggio a meno di 500 metri di distanza dal luogo dell'incidente e ora l'automobilista sarà interrogata.

L'incidente davanti al comando della polizia locale

La dinamica è ancora da chiarire, ma la bicicletta del 30enne era ancora a terra sulle strisce pedonali che attraversano lo sbocco su viale Resistenza da piazzale Europa. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:40 di oggi, lunedì 23 gennaio, in un tratto di strada molto trafficato all'altezza del comando della polizia locale pavese.

Il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica. Lo hanno trovato privo di conoscenza, lo hanno rianimato e intubato sul posto, e poi lo hanno trasportato in ospedale al San Matteo in condizioni gravissime. È deceduto poche ore dopo per via delle ferite riportate.

La donna che era alla guida dell'auto non si è mai fermata per prestare soccorso, ma ha continuato a camminare. L'identificazione della vettura è stata possibile grazie alle telecamere di sorveglianza della zona ed è iniziata subito la ricerca, conclusa poco dopo. L'auto, infatti, è stata trovata parcheggiata a meno di 500 metri dal luogo dell'incidente. Dalle prime informazioni, la donna era andata al lavoro come se niente fosse accaduto. Ora si trova al comando della polizia per essere interrogata.