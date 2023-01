Finisce con lo scooter sotto una macchina e viene trascinato sull’asfalto: così un rider ha perso una gamba Un rider di 29 anni ha perso una gamba dopo essere finito sotto un’auto: è stato trascinato per diversi metri sull’asfalto. Il 29enne è fuori pericolo.

A cura di Giorgia Venturini

Era impegnato in una consegna con il suo scooter quando è stato investito da un'auto in modo violento: il motorino si è incastrato sotto la macchina che ha trascinato il rider di 29 anni per diversi metri. Tutto è accaduto nella serata di domenica 15 gennaio a Usmate Velate, in provincia di Monza.

La dinamica dell'incidente e i soccorsi

Cosa sia successo nel dettaglio è ancora da capire: dalle prime informazioni risulta che dopo l'impatto l'uomo è stato trascinato lungo l'asfalto. Proprio per questo motivo le sue condizioni di salute si sono complicate. Subito sul posto si sono precipitati i medici e i sanitari del 118: dopo aver stabilizzato il 29enne sul posto, lo hanno poi trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Qui è stato operato e poco dopo giudicato fuori pericolo. Purtroppo però i medici non sono riusciti a salvargli la gamba.

Sotto shock il giovane automobilista

Ora tutti i dettagli della dinamica sono al vaglio delle forze dell'ordine: certo è che alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni, sotto shock subito dopo l'impatto. Entrambi i ragazzi sono stati poi sottoposti a esami tossicologici in attesa che i carabinieri valutino eventuali responsabilità.

Leggi anche Premiata dal Comune Irene Brunetta, la commessa che regalò i vestiti al clochard a Natale

Il mese scorso un rider era stato picchiato da un gruppo di ragazzi finiti poi in manette. Due fratelli, un 19enne e un 28enne, hanno notato– intorno alle 22.20 – la bici del rider fuori da un locale di kebab di via Vitruvio a Milano e provato a portarlo via. Il proprietario si è accorto di quello che stava accedendo e ha provato a fermare i ragazzi che lo hanno aggredito: gli hanno sferrato un pugno in faccia.