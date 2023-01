Rider investito da un fattorino in auto: gli è stata amputata una gamba Un rider di 29 anni è stato travolto da un’auto guidata da un fattorino di vent’anni: l’impatto è stato molto violento. Al 29enne è stata amputata una gamba.

Stava effettuando una consegna in scooter quando è stato travolto da un fattorino che invece era alla guida di un'auto: l'incidente è stato molto violento tanto che il rider in scooter è stato trasferito in gravissime condizioni in ospedale dove poi gli è stata amputata una gamba. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, domenica 15 gennaio, a Usmate Velate, comune in provincia di Monza e Brianza.

La dinamica è ancora incerta. Il rider di 29 anni si trovava in sella al suo scooter sulla tangenziale Est a Usmate. A un certo punto, per cause ancora da chiarire, è stato travolto da un'automobile guidata da un ragazzo di vent'anni che, secondo alcuni testimoni, anche lui stava effettuando una consegna. L'impatto è stato molto violento tanto che il mezzo è rimasto incastrato sotto l'automobile e trascinato per diversi metri.

Il ragazzo si trova in prognosi riservata

È stato dato subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che hanno prestato le prime cure sul posto e – considerate le sue gravi condizioni – è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

I medici hanno poi proceduto con l'amputazione di una gamba. Il 29enne, di cui non sono state diffuse le generalità, si trova adesso in prognosi riservata. Non è chiaro se sia in pericolo di vita. Le sue condizioni restano gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per capire cosa possa essere successo e soprattutto accertare eventuali responsabilità.