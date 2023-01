Attraversa la strada sotto la pioggia: uomo travolto e ucciso da una macchina Un uomo di 86 anni, intorno alle 18 di oggi, è stato investito e ucciso da una macchina in corsa mentre, all’uscita da un bar di Merate (Lecco), stava attraversando la strada. La vittima si chiamava Carlo Fumagalli ed era un alpino noto in zona.

L'oscurità del pomeriggio dei primi di gennaio e una pioggia battente. È una strada di Cernusco Lombardone, frazione di Merate, nella Brianza lecchese: qui un uomo di 86 anni, intorno alle 18 di oggi, è stato investito e ucciso da una macchina in corsa mentre, all'uscita da un bar in via Como, stava attraversando la strada. Si chiamava Carlo Fumagalli ed era residente a Cernusco Lombardone: l'uomo è morto sul colpo a seguito del violento impatto con il veicolo. Al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Merate, che cercano di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto nel tratto urbano della Sp45 (la strada che collega Monticello Brianza a Paderno d'Adda) di Cernusco Lombardone.

La dinamica dell'incidente a Merate

Per il momento, secondo le prime ricostruzioni, il pensionato sarebbe uscito dal bar di via Como e, mentre attraversava la strada, sarebbe stato colpito in pieno da una Fiat Stilo guidata da un altro pensionato di 80 anni, residente nella vicina Ronco Briantino (Monza e Brianza). Il quale tra l'altro, in un primissimo momento, non avrebbe immediatamente realizzato la portata dell'impatto: una volta tornato indietro a verificare però avrebbe notato l'anziano a terra, e si sarebbe così finalmente accorto dell'investimento. Sul luogo dell'incidente è stata chiamata anche un'ambulanza del 118, per soccorrere la vittima e l'automobilista sotto shock. Ma i sanitari, una volta arrivati in via Como a Merate, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'86enne.

Chi era Carlo Fumagalli, la vittima di 86 anni

Carlo Fumagalli, 86 anni, era un volto noto del paese: l'anziano faceva parte degli alpini, ed era molto attivo nella sezione del suo paese. Poco prima di venire travolto e ucciso dall'utilitaria in via Como si trovava al bar, in compagnia del solito gruppo di amici che durante le sue giornate, ancora attive nonostante l'età, frequentava spesso.