Operaio travolto da un furgone mentre stava raccogliendo i rifiuti in strada a Pavia: è gravissimo L'uomo, 60 anni, è stato travolto da un furgone di passaggio mentre raccoglieva i rifiuti davanti alle abitazioni di Zinasco (Pavia). Indagano i Carabinieri.

Foto repertorio

Un operaio di 60 anni, impiegato in una ditta che effettua la raccolta dei rifiuti, si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato travolto da un furgone mentre svolgeva il suo lavoro.

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8 sulla strada provinciale 193bis a Zinasco (Pavia), per cause ancora tutte da accertare. L'operatore ecologico o, in quel momento, stava recuperando i sacchetti dell'umido lasciati davanti alle abitazioni del paese, quando è stato investito dal mezzo pesante condotto da un 82enne.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118. Il 60enne è stato quindi trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni sono gravissime, e si trova tuttora in fin di vita. Gli agenti della Polizia Locale di Zinasco e i carabinieri di Garlasco, nel frattempo, hanno avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente e per capire cosa abbia provocato il drammatico scontro che ha messo in pericolo la vita del lavoratore.