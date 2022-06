Temporali domani 22 giugno in Lombardia, allerta gialla a Milano Sulla città di Milano è allerta meteo gialla: previsti rovesci moderati dalla tarda mattinata di domani, fino alla sera.

Non risolverà il problema della siccità che sta mettendo in ginocchio l'intera Lombardia (e in particolare quella a valle), nonostante le preghiere che l'arcivescovo di Milano rivolgerà al Cielo perché dalle nuvole scenda un po' di pioggia. Potrà essere però una brevissima tregua al caldo africano che in questi giorni sta stritolando la città, il temporale previsto domani 22 giugno in Lombardia. Sulla città di Milano è allerta meteo gialla: in arrivo rovesci moderati dalla tarda mattinata di domani, fino alla sera. Un flusso di aria umida di provenienza sud-occidentale sta infatti trasportando una corrente instabile che investirà progressivamente le zone pianeggianti della regione.

Milano rovente

Clima da agosto inoltrato a Milano, questa settimana. Il termometro è salito fino a 38 gradi all'ombra gli scorsi sabato e domenica. In generale, sono previste temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale. A Milano si sfioreranno i 35 gradi, con il termometro che oscillerà sempre tra i 33 e i 34 gradi. Alte anche le minime che non scenderanno sotto i 22 gradi. Secondo quanto dichiarato a Fanpage.it da Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, il caldo anomalo di questi giorni di giugno affonda le radici nei mesi scorsi. "In tanti se ne stanno accorgendo ora, ma l'allarme siccità è stato lanciato già a gennaio quando anche allora le temperature erano oltre la media stagionale", ha detto. "La siccità resta un grande problema che non si risolve con qualche temporale estivo, è necessario agire sul cambiamento climatico. Questa ondata di caldo poi non fa altro che aumentare la situazione".