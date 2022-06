Ancora temporali a Milano: diramata l’allerta meteo gialla Nella giornata di oggi, mercoledì 8 giugno, è stata diramata un’allerta gialla per forti temporali a Milano e in altre zone della Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora una volta nella città di Milano si registra un ulteriore repentino cambio delle condizioni meteorologiche: nonostante il cielo sereno avuto in mattinata, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 giugno, si sono avute le prime nuvole e poi le precipitazioni. Tanto che, sempre per la serata di oggi, è stata disposta l'allerta gialla proprio per forti temporali.

Possibili grandinate e forti raffiche di vento

La perturbazione è dovuta al rapido passaggio di un nucleo freddo di origine nord-Atlantica: è stato proprio questo fenomeno a causa, brevi rovesci di pioggia e temporali sulle Prealpi centro-occidentali e poi anche sulla Pianura occidentale e sull'Appenino. In sera questi temporali si sposteranno verso le zone orientali della Regione e poi sulla fascia alpina, la fascia prealpina orientale e la Pianura centro-orientale, fino al progressivo completo esaurimento ad iniziare da Ovest. Non sono escluse né possibili grandinate, con chicci di 1-2 centimetro di diametro e né tantomeno forti raffiche di vento.

In quali altre zone della Lombardia è prevista l'allerta meteo gialla

Oltre che nel Nodo Idraulico di Milano, dove l'allerta dovrebbe concludersi alle 21 di oggi, la misura è stata disposta per Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale e Appennino Pavese. Ovviamente la Protezione civile regionale invita tutti i servizi territoriali ad attivare i loro servizi di monitoraggio.