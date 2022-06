Caldo record e siccità a Milano, il metereologo: “L’emergenza durerà ancora a lungo” In questa settimana la Lombardia raggiungerà caldo record peggiorando la situazione di siccità. “Problema che va avanti da gennaio e durerà ancora per un po’”, precisa a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert.

Intervista a Dott. Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Caldo e ancora caldo. Non si placa in Lombardia, come nel resto d'Italia, questa ondata di caldo anomalo. Per tutta la settimana sono attesi picchi che sfioreranno i 35 gradi. Piogge solo in montagna, ma nulla servirà a placare la siccità. In pochi giorni la situazione è peggiorata al punto da far muovere anche Piemonte e Lombardia: "La situazione è più drammatica di quello che possa apparire", ha dichiarato il presidente lombardo Attilio Fontana. L'acqua portata dai fiumi è talmente poca ad aver costretto alcuni Comuni a imporne il razionamento e a vietare ogni sorta di spreco: dalle piscine al lavaggio dell'auto. Ma il problema va avanti da mesi: "Siccità che ricordiamo va avanti dallo scorso gennaio. Ora però se ne parla di più", precisa a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert.

Fino a quando durerà questo picco di caldo?

Per tutta la settimana avremo le temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale. A Milano sfioreremo i 35 gradi, con il termometro che oscillerà sempre tra i 33 e i 34 gradi. Alte anche le minime che non scenderanno sotto i 22 gradi. Queste temperature resisteranno almeno fino a fine mese.

E già questo caldo anomalo dura da giorni. Perché?

Siamo subendo l'ondata di aria calda africana. Prima ha interessato la Spagna e la Francia dove si sono raggiunti record di 42 gradi anche vicino ai Pirenei. Il caldo anomale ha "colpito" ora anche l'Italia: qui aumenterà soprattutto al Sud. In tutta la Penisola questa ondata sarà più intensa e più diffusa soprattutto in questo inizio di settimana.

Non sono attese precipitazioni dunque?

No. Sulle Alpi mercoledì è possibile aspettarsi dei temporali estivi che potrebbero rinfrescare un po' l'aria anche fino in città, ma dureranno poco e sicuramente non andranno a risolvere il problema siccità.

Un problema che ormai c'è da mesi…

In tanti se ne stanno accorgendo ora, ma l'allarme siccità è stato lanciato già a gennaio quando anche allora le temperature erano oltre la media stagionale. La siccità resta un grande problema che non si risolve con qualche temporale estivo, è necessario agire sul cambiamento climatico. Questa ondata di caldo poi non fa altro che aumentare la situazione.