Si tuffa nel lago di Como e non riemerge più: annegato un giovane turista Il corpo del ragazzo è stato individuato e recuperato a un centinaio di metri dalla riva intorno alle 20 di ieri, in zona Torno (Como). Solo l’ultimo caso di un’estate drammatica, nelle acque del lago di Como.

Si è tuffato nelle acque del lago di Como dal pontile, e non è più riemerso.

Tragedia alle 18 di lunedì 22 agosto a Torno (provincia di Como), all’altezza di piazza Braga: i sommozzatori dei vigili del fuoco di Como e l’elisoccorso sono stati impegnati per oltre due ore nelle ricerche del giovane turista. Ancora non si conoscono l'età e le generalità del ragazzo.

Il corpo è stato individuato e recuperato a un centinaio di metri dalla riva intorno alle 20,15 di ieri. Proprio quando ormai, per il sopraggiungere dell’oscurità, le ricerche stavano per essere sospese per riprendere nella mattinata successiva.

Un'estate drammatica

Estate drammatica, nelle acque dolci del lago di Como. Solo poche settimane fa, il 4 agosto, il lago aveva inghiottito un turista neozelandese che si era tuffato davanti alla famiglia: l'uomo, 64 anni, stava trascorrendo qualche ora di relax nel lido di Villa Geno quando ha deciso di tuffarsi in acqua. Per essere poi recuperato a sei metri di profondità, senza vita.

Le giovani vittime del lago

E ancora,lo scorso 24 luglio uno studente del Politecnico di Milano si è tuffato nel lago a Bellano, in provincia di Lecco. Il ragazzo, un 29enne di origini indiane, subito è scomparso dalla vista degli amici di 25 e 24 anni: la corrente, in corrispondenza della foce del torrente Pioverna, ha portato al largo lo studente. Per lui non c'è stato più nulla da fare. Ricoverati invece gli amici, che si sono buttati nelle acque del lago di Como per tentare di soccorrere il compagno di studi.

A giugno, infine, è toccato a un ragazzo di origini marocchine che abitava in provincia di Milano: si trovava anche lui sul lago di Como (zona del Tempio Voltiano) per trascorrere un giorno di festa insieme al gruppo di amici. Intorno alle 18 la decisione fatale, quella tuffarsi tra le acque del lago insieme a un amico. Da lì, il giovane non era più riemerso. È stato recuperato solo dopo un'ora, un'ora intera trascorsa sott'acqua: impossibile sopravvivere.