Ragazzo annegato a Como, gli amici avevano filmato il tuffo fatale nel lago Tuffo mortale, per un giovane turista ancora da identificare, nelle acque del lago di Como. Poco prima di lanciarsi aveva chiesto ai compagni di farsi riprendere con il telefonino.

È stato recuperato il corpo del giovane turista che lunedì 21 agosto è annegato nelle acque del lago di Como, in località Torno, a qualche centinaio di metri dalla riva. I carabinieri sono al lavoro per identificarlo.

Ancora da definire anche la causa del decesso: il giovane potrebbe avere avuto un malore per l’impatto con l’acqua fredda, o per aver colpito un sasso durante il tuffo.

Il mistero del biglietto aereo

Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe di origine nigeriana. Forse residente in Inghilterra, o chissà. Quel che è certo è che nelle tasche dei suoi pantaloni i sommozzatori che hanno recuperato il cadavere hanno trovato un biglietto aereo per Vienna, ormai inzuppato, previsto proprio per la giornata di oggi.

Inoltre è sicuro che si trovasse in Italia da solo, e che avesse raggiunto il lago di Como con alcuni ragazzi conosciuti pochi giorni prima a Venezia. Una comitiva improvvisata, ma già abbastanza affiatata.

L'ultimo tuffo filmato dagli amici

Proprio al gruppo di nuovi amici, durante una gita in barca sul lago, aveva consegnato il cellulare e chiesto di essere ripreso. "Fammi un video mentre mi tuffo".

Esattamente quel tuffo, quello che gli sarà fatale. Immortalato dalla videocamera del telefonino (sotto gli occhi ignari degli altri ragazzi) e dalle telecamere di sorveglianza del Comune di Torno.