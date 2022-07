Si tuffa nel lago di Como: muore studente del Politecnico di Milano Uno studente del Politecnico ha perso la vita oggi pomeriggio nelle acque del lago di Como, a Bellano. Fatale un tuffo: la corrente lo ha subito trascinato e inghiottito dentro le sue acque. Il corpo ritrovato dopo due ore di ricerche.

È accaduto a Bellano, sulla sponda lecchese del lago di Como. Un ragazzo, studente al Politecnico di Milano, si tuffa per cercare di sfuggire all'afa opprimente di un luglio tropicale. Ma il 29enne, un giovane di origini indiane, subito scompare dalla vista degli amici e compagni di studi, 25 e 24 anni. La corrente, in corrispondenza della foce del torrente Pioverna, porta al largo il ragazzo e poi lo inghiotte in un sol boccone.

Ricoverati gli amici

Ricoverati a Lecco gli amici, che si sono buttati nelle acque del lago di Como per cercare di soccorrere il 29enne. I due sono stati salvati da alcuni bagnanti, e da un cane bagnino della zona. Trasportati poi in codice giallo in ospedale, non sono in pericolo di vita.

Scomparso invece il 29enne. Sul posto i vigili del fuoco con più mezzi nautici e il nucleo sommozzatori. In volo si è alzato anche l’elicottero. Ma niente da fare: dopo un paio d'ore, intorno alle 18.15, è stato ritrovato il corpo del giovane.

I corpi restituiti dal lago

Sono ormai parecchi i casi di giovani inghiottiti dai flutti d'acqua dolce. Sempre tra le sponde del lago di Como, a giugno, a perdere la vita dopo un tuffo era stato un 17enne: troppo gravi le sue condizioni, dopo un'ora di ricerche disperate.

Soltanto una settimana prima, venerdì 27 maggio, il lago di Como aveva preso con sé un altro giovane. Sempre un 17enne, tedesco, in zona per una vacanza con gli amici. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il gruppo avesse deciso di fare una nuotata intorno alle 21 di venerdì sera, tuffandosi tra le acque all'altezza di viale Geno.

Un punto che ha visto susseguirsi tanti tuffi mortali. Nel giugno del 2019, qui è morto un 15enne che si era tuffato per festeggiare con gli amici la fine dell'anno scolastico. Esattamente un anno prima, in quello stesso punto, aveva fatto la stessa tragica fine un 22enne che studiava all'Accademia di Belle Arti di Brera.