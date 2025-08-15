Si schiantano con lo scooter durante un inseguimento con la polizia: arrestati 2 ragazzi a Milano

Questa notte si è verificato un inseguimento tra uno scooter e una volante della polizia tra le strade di Milano che si è concluso con lo schianto del motorino e l’arresto di due uomini per per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Immagine di repertorio

Un altro inseguimento tra le strade di Milano. Questa volta a essere coinvolti sono una volante della polizia e uno scooter con a bordo un ragazzo di 29 anni e un uomo di 42 che all'alt intimato loro dai poliziotti si sono dati alla fuga.

I fatti si sono verificati poco prima della mezzanotte della notte compresa tra giovedì 14 agosto e venerdì 15 agosto in via Achille Feraboli, nel quartiere popolare di Gratosoglio, a sud di Milano. Poco lontano da dove, nei giorni scorsi, ha perso la vita Cecilia De Astis, travolta da un'auto rubata con a bordo 4 ragazzini.

Una pattuglia della polizia stava svolgendo normali controlli di routine quando avrebbe affiancato lo scooter con a bordo i due uomini intimando loro di fermarsi. È allora che i due avrebbe deciso di darsi alla fuga dando inizio a un inseguimento per le strade del quartiere che si è concluso, però, a poche centinaia di metri, all'angolo con via dei Missaglia, con lo schianto del motorino (senza gravi conseguenze per i passeggeri del mezzo).

Subito dopo la caduta i due uomini – entrambi di nazionalità marocchina e con precedenti – avrebbero tentato la fuga a piedi, ma, una volta raggiunti dagli agenti, si sarebbe scagliati contro i poliziotti che avrebbero riportati lievi ferite nel tentativo di bloccarli. I due uomini, rimasti illesi, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Mentre gli agenti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo dove gli hanno dato 10 e 7 giorni di prognosi.