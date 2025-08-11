milano
Travolta e uccisa da auto pirata rubata a Milano: quattro persone in fuga

Un’auto pirata ha investito una donna di 71 anni a Milano. L’anziana è morta. Gli occupanti del veicolo sono scappati. L’auto in realtà era stata rubata. Le indagini sono in corso.
A cura di Ilaria Quattrone
Tragico incidente stradale a Milano. Nella giornata di oggi, lunedì 11 agosto 2025, una donna di 71 anni è stata travolta da un'automobile. Gli occupanti, subito dopo l'impatto, sono scappati. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Le indagini sono ancora in corso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuta lungo via Michele Saponaro all'altezza del civico 40 a mezzogiorno. Quattro persone si trovavano a bordo di un'automobile con targa francese quando hanno investito una donna di 71 anni. Gli occupanti sono scappati subito dopo l'investimento. Qualcuno ha riuscito a chiamare i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automediche.

Purtroppo, nonostante il loro tempestivo intervento, per l'anziana non c'era nulla da fare: è morta sul colpo. Per il momento non si conosce ancora la sua identità. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di risalire al volto dei responsabili. Sembrerebbe che l'automobile sia provente di un furto. È possibile che quindi gli occupanti siano fuggiti proprio per questo. Non sembrerebbe che sull'auto siano stati trovati bottini o refurtive di altri furti o rapine. Le indagini sono in corso.

