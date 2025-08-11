Chi era Cecilia De Astis, la donna travolta e uccisa a Milano da 4 giovani a bordo di un’auto rubata

Cecilia De Astis (foto da Facebook)

Si chiamava Cecilia De Astis la donna che è stata travolta e uccisa da un'auto nella mattinata di oggi, lunedì 11 agosto, in via Saponaro a Milano. La 71enne si trovava nell'area verde su cui transitano i binari del tram, quando una Citroen DS4 bianca che viaggiava a velocità sostenuta l'ha investita dopo aver saltato il cordolo. Le condizioni dell'anziana erano apparse subito disperate e i sanitari hanno dovuto constatare il suo decesso sul posto. La polizia locale sta indagando per rintracciare i quattro giovani che si trovavano a bordo della vettura e che, dopo lo schianto, si sono allontanati a piedi.

L’auto rubata che ha travolto Cecilia De Astis (foto da LaPresse)

L'incidente si è verificato intorno alle 12 dell'11 agosto nel quartiere Gratosoglio di Milano, nella zona sud della città. Stando a quanto è stato ricostruito finora dagli investigatori, una Citroen DS4 con targa francese stava viaggiando a velocità elevata lungo via Michele Saponaro verso il centro quando, arrivata all'altezza del civico 40, ha sbandato. L'auto ha saltato il cordolo, ha invaso l'area verde e si è schiantata contro un cartello stradale.

De Astis si trovava in quel momento nei pressi dell'aiuola ed è stata travolta dalla vettura, che l'ha fatta sbalzare per diversi metri. La 71enne, originaria di Ruvo di Puglia (in provincia di Bari) e residente a Milano, ha riportato lesioni gravissime e i sanitari inviati sul posto dalla centrale operativa di Areu hanno dovuto constatare il suo decesso prima ancora di poterla trasportare in ospedale.

Leggi anche Travolta e uccisa da auto pirata rubata a Milano: quattro giovani in fuga

Le indagini su quanto accaduto sono state affidate agli agenti della polizia locale. Stando a quanto emerso dalle indagini, la Citroen risultava rubata da domenica sera. A denunciare il furto era stato un turista francese, arrivato a Milano con alcuni amici per trascorrere qualche giorno di vacanza. Dopo lo schianto, dall'auto sarebbero scesi quattro giovani, non ancora identificati, che sono riusciti a far perdere le loro tracce.