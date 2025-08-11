Chi era Cecilia De Astis, la donna travolta e uccisa a Milano da 4 giovani a bordo di un’auto rubata
Si chiamava Cecilia De Astis la donna che è stata travolta e uccisa da un'auto nella mattinata di oggi, lunedì 11 agosto, in via Saponaro a Milano. La 71enne si trovava nell'area verde su cui transitano i binari del tram, quando una Citroen DS4 bianca che viaggiava a velocità sostenuta l'ha investita dopo aver saltato il cordolo. Le condizioni dell'anziana erano apparse subito disperate e i sanitari hanno dovuto constatare il suo decesso sul posto. La polizia locale sta indagando per rintracciare i quattro giovani che si trovavano a bordo della vettura e che, dopo lo schianto, si sono allontanati a piedi.
L'incidente si è verificato intorno alle 12 dell'11 agosto nel quartiere Gratosoglio di Milano, nella zona sud della città. Stando a quanto è stato ricostruito finora dagli investigatori, una Citroen DS4 con targa francese stava viaggiando a velocità elevata lungo via Michele Saponaro verso il centro quando, arrivata all'altezza del civico 40, ha sbandato. L'auto ha saltato il cordolo, ha invaso l'area verde e si è schiantata contro un cartello stradale.
De Astis si trovava in quel momento nei pressi dell'aiuola ed è stata travolta dalla vettura, che l'ha fatta sbalzare per diversi metri. La 71enne, originaria di Ruvo di Puglia (in provincia di Bari) e residente a Milano, ha riportato lesioni gravissime e i sanitari inviati sul posto dalla centrale operativa di Areu hanno dovuto constatare il suo decesso prima ancora di poterla trasportare in ospedale.
Le indagini su quanto accaduto sono state affidate agli agenti della polizia locale. Stando a quanto emerso dalle indagini, la Citroen risultava rubata da domenica sera. A denunciare il furto era stato un turista francese, arrivato a Milano con alcuni amici per trascorrere qualche giorno di vacanza. Dopo lo schianto, dall'auto sarebbero scesi quattro giovani, non ancora identificati, che sono riusciti a far perdere le loro tracce.