Cecilia De Astis travolta e uccisa a Milano, l’appello dei figli ai 4 giovani fuggitivi: “Costituitevi”

I figli di Cecilia De Astis hanno lanciato un appello rivolto ai 4 giovani che si trovavano a bordo dell’auto che l’ha investita e uccisa a Milano nella mattinata dell’11 agosto: “Costituitevi, fatevi un esame di coscienza”. La Procura indaga per omicidio stradale aggravato e furto.
A cura di Enrico Spaccini
Cecilia De Astis e l’auto che l’ha travolta in via Saponaro a Milano (foto da Facebook e LaPresse)
Cecilia De Astis e l’auto che l’ha travolta in via Saponaro a Milano (foto da Facebook e LaPresse)

Sono ancora in corso le indagini della polizia locale per rintracciare i quattro giovani che si trovavano a bordo della Citroen che nella tarda mattinata di oggi ha investito e ucciso Cecilia De Astis in zona Gratosoglio a Milano. Non si esclude che i fuggitivi possano essere minorenni: la loro fuga è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona e alcuni testimoni li avrebbero visti attraversare i binari del tram di via Saponaro. I figli della 71enne deceduta hanno lanciato un appello ai quattro: "Costituitevi, fatevi un esame di coscienza", hanno detto al TgR Lombardia e al Tg5, "se non vi fate trovare, potrebbe essere peggio".

La Procura indaga per omicidio stradale aggravato e furto

Il magistrato di turno in Procura, Enrico Pavone, ha aperto nelle scorse ore un fascicolo con le ipotesi di reato di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso e di furto di auto. Stando a quanto ricostruito finora, infatti, la Citroen coinvolta nell'incidente era stata rubata la notte scorsa, domenica 10 agosto, a un turista francese di 20 anni. Il ragazzo ha denunciato il furto quando, rientrato al B&B dove alloggia insieme ad alcuni amici per qualche giorno di vacanza, non ha più trovato la sua auto.

Lo stesso 20enne ha riconosciuto la Citroen intorno a mezzogiorno dell'11 agosto, a un paio di chilometri dall'albergo, quando ormai la parte anteriore era distrutta. Poco prima, infatti, a bordo c'erano quattro giovani, forse minorenni, che hanno percorso via Saponaro a velocità sostenuta diretti verso il centro di Milano. Arrivati all'altezza del civico 40, il ragazzo che guidava avrebbe perso il controllo, finendo per scavalcare il cordolo e piombare sull'area verde dove si trovano i binari del tram.

La fuga dei quattro giovani

In quel momento Cecilia De Astis, ex dipendente dello storico cotonificio Cederna ormai in pensione, stava facendo una passeggiata ed è stata travolta dalla Citroen. La 71enne è stata sbalzata per diversi metri ed è deceduta per le gravi lesioni riportate. I figli, Gaetano e Filippo, si sono recati nel pomeriggio sul luogo dell'incidente per raccogliere gli effetti personali della madre e hanno lanciato un appello ai fuggitivi: "Costituitevi".

Le telecamere avrebbero ripreso quattro giovanissimi uscire dall'abitacolo della Citroen e fuggire attraversando i binari. Si tratterebbero di tre maschi e di una femmina, ma non sarebbero stati ancora identificati. Se si dovessero rivelare effettivamente minorenni, il fascicolo per omicidio stradale e furto passerà per competenza alla Procura per i Minorenni di Milano.

