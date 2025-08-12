Cecilia De Astis travolta e uccisa a Milano, presi i 4 fuggitivi: sono 3 bambini e una bambina, minori di 14 anni

La Polizia Locale di Milano ha fermato i quattro giovani che ieri mattina avrebbero investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis a Milano con un’auto rubata: sono tre bambini e una bambina minori di 14 anni e quindi non imputabili. Sono in corso le identificazioni e le perquisizioni.

Cecilia De Astis e l’auto che l’ha travolta in via Saponaro a Milano (foto da Facebook e LaPresse)

La Polizia Locale di Milano ha fermato i quattro giovani che ieri mattina hanno investito e ucciso con un'auto rubata la 71enne Cecilia De Astis a Milano: sono tre bambini e una bambina, tutti minori di 14 anni e quindi non imputabili. Al momento sono in corso le identificazioni e le perquisizioni.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di eri, lunedì 11 agosto, attorno alle 12:00. De Astis stava passeggiando in via Michele Saponaro, nel quartiere Gratosoglio, nella zona a sud di Milano, quando una Citroen DS4 bianca con targa francese l'ha raggiunta a velocità elevata e l'ha travolta all'altezza del civico 40. L'auto ha superato il cordolo della strada e superato la parte verde su cui corre il tram, colpendo la 71enne che si trovava vicino all'aiuola e infine schiantandosi contro un cartello stradale. Come si era visto dai video delle telecamere di sicurezza, dopo lo schianto i quattro giovani a bordo dell'auto erano scappati allontanandosi a piedi.

Subito sono cominciate le ricerche della Polizia Locale, che si sono concluse questa mattina con il fermo dei quattro giovanissimi. Sul caso il pm Enrico Pavone ha aperto un fascicolo d'indagine. Le ipotesi di reato sono omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso e furto di auto.

Dai controlli successivi, l'auto è risultata essere una vettura rubata. Era stata sottratta al proprietario la sera prima, quella di domenica 10 agosto: a denunciarne il furto era stato un turista francese, arrivato in città con alcuni amici per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Sul luogo dell'incidente erano intervenuti i soccorsi, ma De Astis era morta sul colpo e i sanitari non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. Ieri sera i figli della 71enne avevano rivolto un appello ai quattro fuggitivi attraverso TGR Lombardia e TG5 : "Costituitevi, se non vi fate trovare potrebbe essere peggio".