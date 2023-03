Scoppia un incendio nel centro per il rimpatrio a Milano: due intossicati Nel centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano è scoppiato un incendio durante la protesta dei detenuti presenti nel centro. Due persone sono rimaste intossicate, non sono gravi.

A cura di Giorgia Venturini

Durante una protesta nel centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano è scoppiato un incendio. Tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte di domenica 19 marzo. Sul posto si sono precipitati subito i vigili del fioco che ci hanno messo pochi minuti per spegnere il rogo. In questa protesta due persone sono rimaste intossicate: non sono gravi. Sul posto si sono precipitati anche i soccorritori del 118 e delle forze dell'ordine.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il rogo è stato appiccato da alcuni dei detenuti del centro. A prendere fuoco sono state alcune coperte: alcune camere sono state ritenute inagibili. Alcune persone del centro sono state trasferite in altre strutture.

Un mese fa un'altra protesta

Lo scorso mese a febbraio sarebbero stati appiccati incendi all’interno di alcune camere e danneggiati due padiglioni. In tutto le persone coinvolte sono state una quarantina.

Leggi anche Trovato un corpo carbonizzato vicino al Centro per i rimpatri: indagano i carabinieri

Un uomo è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano perché sarebbe rimasto lievemente intossicato. Altri sette avrebbero riportato ferite lievi, ma per loro non sarebbe stato necessario il ricovero in ospedale: sono stati infatti assistiti sul posto.

Stando a quanto riportato da "Mai più lager – No ai Cpr", alcuni hanno dato fuoco a diversi materassi mentre altri si sarebbero uniti alla protesta con disperati gesti di autolesionismo: le immagini mostrano alcuni uomini con evidenti tagli alle braccia o alla pancia. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine: nessuno è risultato in gravi condizioni.