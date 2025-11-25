Schianto tra un furgone e un monopattino a Como: morto un uomo

Frontale tra un furgone e un monopattino a Como. Un uomo, a bordo del monopattino, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Sant’Anna di Como, è morto poco dopo.

Immagine di repertorio

Un violento schianto tra un furgone e un monopattino si è verificato questa mattina, martedì 25 novembre, intorno alle 9, lungo la strada Provinciale 40 Arosio–Canzo, nella zona di Ponte Lambro, in località Fucina, a Como. A perdere la vita il conducente del monopattino, un uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità.

Secondo le prime informazioni diffuse, sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: un'auto infermieristica, due ambulanze e un elisosoccorso, inviati da Areu, l'agenzia Emergenza Urgenza della Regione Lombardia. Presenti anche i carabinieri di Como per tutti gli accertamenti del caso.

Come riportato da Areu, in una nota diffusa, i soccorsi sarebbero giunti in codice rosso. Nel violento frontale avvenuto tra i due mezzi, ad avere la peggio il conducente del monopattino, un uomo, di cui non si conosce l'età perché privo di documenti con sé. Per la gravità delle ferite riportate l'uomo è stato trasportato d'urgenza, a bordo dell'elisoccorso, all'ospedale Sant'Anna di Como. Dalle prime informazioni pare che sia stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e abbia riportato diversi traumi. È stato quindi ospedalizzato con manovre di rianimazione. Ma purtroppo come confermato a Fanpage.it non ce l'ha fatta ed è deceduto poco prima di giungere in ospedale.

A bordo dell'altro mezzo, un furgone, invece erano presenti due uomini di 30 e 62 anni, che sono rimasti praticamente illesi. Tuttavia sono stati trasportati entrambi, in codice verde, il meno grave, all'ospedale di Erba, sempre in provincia di Como, per accertamenti.

Le cause dell'incidente sono ora al vaglio dei carabinieri di Como, che si stanno occupando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.