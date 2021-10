Sala rieletto sindaco a Milano, ecco tutti i nomi della nuova giunta Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato i nomi degli assessori che lo accompagneranno nel suo secondo mandato. Pierfrancesco Maran (PD), che durante le elezioni ha fatto il pieno di preferenze sarà responsabile delle deleghe a Casa e Sviluppo del Piano Quartieri. Confermata con vicesindaco Anna Scavuzzo, incaricata anche all’istruzione, all’edilizia scolastica e ai rapporti con il consiglio comunale. Ecco tutti i dodici assessori, la meta sono donne.

A cura di Giorgia Venturini

Il sindaco di Milano al comitato elettorale in Isola

È il giorno della nomina della nuova giunta per Giuseppe Sala, riconfermato sei giorni fa a palazzo Marino vincendo nettamente le elezioni senza neanche passare dal ballottaggio. Nonostante la bassa affluenza ferma al 47,6 per cento, la più bassa della storia di Milano, esponenti del centrosinistra hanno fatto il pieno di preferenze: Pierfrancesco Maran con 9.166 preferenze è stato il più votato in assoluto alle elezioni. Per questo nessuno ha mai messo in dubbio la sua riconferma nella giunta comunale: in questo secondo mandato è stato nominato assessora alla Casa e Sviluppo del Piano Quartieri. Ha superato le 4mila preferenze anche l'ex vicesindaca uscente Anna Scavuzzo: così Sala non ci ha pensato due volte per riconfermarla come sua vice. Grande attesa come nuova assessora è Gaia Romani che a soli 25 anni è la più giovane eletta: durante le elezioni è stata la terza donna più votata in assoluto, facendo il pieno di preferenze.

Ecco chi sono i dodici assessori scelti da Sala per questo secondo mandato:

Scavuzzo (PD) : vice sindaco, istruzione, edilizia scolastica, rapporti con il consiglio comunale;

Conte (Beppe Sala) : bilancio e patrimonio immobiliare;

Tommaso Sacchi (Indipendente): Cultura;

Pierfrancesco Maran (PD): Casa e Sviluppo del Piano Quartieri (città 15 minuti);

Alessia Capello (IV) : Lavoro e Sviluppo Economico;

Lamberto Bertolè (PD): Welfare e Salute;

Elena Grandi (Verdi): Verde e Ambiente;

Martina Riva (Beppe Sala): Sport Turismo e Politiche Giovanili;

Arianna Censi (PD): Mobilità;

Gaia Romani (PD): Servizi Civici;

Marco Granelli (PD): Sicurezza

Giancarlo Tancredi (Indipendente): Rigenerazione Urbana e Urbanistica