milano
video suggerito
video suggerito

Ruba 2mila litri di gasolio, poi abbandona il furgone in un campo nel Pavese: ricercato conducente

Furgone rubato con 2mila litri di gasolio intercettato dalla polizia nel Pavese. Dopo l’inseguimento, il conducente è fuggito a piedi tra i campi e risulta al momento ricercato.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Giulia Ghirardi
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

È terminato con un inseguimento nelle campagne della periferia di Pavia il tentativo della polizia di fermare un furgone rubato utilizzato per il trasporto di circa 2mila litri di gasolio. L'intervento è scattato nel corso della giornata di oggi, lunedì 20 luglio, quando gli agenti hanno intercettato il mezzo sospetto durante un controllo di routine sul territorio.

Secondo quanto ricostruito, alla vista delle forze dell'ordine, il conducente avrebbe deciso di abbandonare il furgone in aperta campagna e di proseguire la fuga a piedi, sfruttando i campi per far perdere le proprie tracce. Nonostante l'immediato inseguimento da parte di un poliziotto, il fuggitivo è riuscito a dileguarsi e al momento risulta irreperibile.

Durante la corsa tra i terreni agricoli, l'agente è caduto, riportando un infortunio che ha reso necessario l'intervento dei soccorsi. Il poliziotto è stato quindi trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia per gli accertamenti e le cure del caso: le sue condizioni non sono state rese note. Nel frattempo, il furgone, risultato rubato e carico di circa 2mila litri di gasolio, è stato posto sotto sequestro dalla polizia. Sono in corso gli accertamenti per risalire all'identità del conducente e chiarire la provenienza del carburante trasportato. Intanto, le indagini proseguono per ricostruire l'intera vicenda e individuare il responsabile che si è dato alla fuga.

Immagine
Inchiesta
Violenze
a Opera
Agente insulta un detenuto e lo mette in isolamento: "È morto, l’hanno picchiato in 20"
Trasferito uno dei detenuti che ha denunciato: "Era in pericolo, subiva intimidazioni"
Lavori a Opera dopo le denunce: "Servono a pulire la cella delle aggressioni"
Depositate altre interrogazioni: "In 4 mesi nessuna verifica, cosa fa Nordio?"
"Arrivano di notte incappucciati e ci portano via": spedizioni punitive a Opera
Un detenuto: "Mia madre costretta a spogliarsi e a fare flessioni"
Nuove denunce di abusi a Opera, chieste verifiche urgenti: "Possibili torture"
Picchiati e lasciati nudi in cella, un detenuto di Opera: "Non potevamo neanche pulirci dal sangue"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views