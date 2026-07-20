Ruba 2mila litri di gasolio, poi abbandona il furgone in un campo nel Pavese: ricercato conducente

Furgone rubato con 2mila litri di gasolio intercettato dalla polizia nel Pavese. Dopo l’inseguimento, il conducente è fuggito a piedi tra i campi e risulta al momento ricercato.

Immagine di repertorio

È terminato con un inseguimento nelle campagne della periferia di Pavia il tentativo della polizia di fermare un furgone rubato utilizzato per il trasporto di circa 2mila litri di gasolio. L'intervento è scattato nel corso della giornata di oggi, lunedì 20 luglio, quando gli agenti hanno intercettato il mezzo sospetto durante un controllo di routine sul territorio.

Secondo quanto ricostruito, alla vista delle forze dell'ordine, il conducente avrebbe deciso di abbandonare il furgone in aperta campagna e di proseguire la fuga a piedi, sfruttando i campi per far perdere le proprie tracce. Nonostante l'immediato inseguimento da parte di un poliziotto, il fuggitivo è riuscito a dileguarsi e al momento risulta irreperibile.

Durante la corsa tra i terreni agricoli, l'agente è caduto, riportando un infortunio che ha reso necessario l'intervento dei soccorsi. Il poliziotto è stato quindi trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia per gli accertamenti e le cure del caso: le sue condizioni non sono state rese note. Nel frattempo, il furgone, risultato rubato e carico di circa 2mila litri di gasolio, è stato posto sotto sequestro dalla polizia. Sono in corso gli accertamenti per risalire all'identità del conducente e chiarire la provenienza del carburante trasportato. Intanto, le indagini proseguono per ricostruire l'intera vicenda e individuare il responsabile che si è dato alla fuga.