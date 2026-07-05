Ragazzo 19enne spinto in un canale dopo una lite in discoteca nel Pavese: si cercano gli aggressori

Un 19enne è stato spinto in un canale a Broni (Pavia) dopo una lite fuori da una discoteca. Il ragazzo è ricoverato in ospedale. Nel frattempo, i carabinieri cercano gli aggressori in fuga.

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Un ragazzo di 19 anni è stato spinto in un canale irrigatorio a Broni, un comune in provincia di Pavia, dopo una lite avvenuta fuori da una discoteca nel corso della notte appena trascorsa, a cavallo tra sabato 4 e domenica 5 luglio. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito in ospedale dove si trova ancora ricoverato.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 5:00 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Stradella e i vigili del fuoco di Pavia.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, sembra che il 19enne, di origini marocchine, sarebbe stato prima colpito con calci e pugni e poi spinto nel canale che costeggia la carreggiata per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno deciso di trasportare il giovane al Policlinico San Matteo di Pavia dove si troverebbe tuttora sotto osservazione, anche se non in pericolo di vita.

Nel frattempo, i carabinieri che sono intervenuti hanno avviato gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Inizialmente si pensava che il 19enne fosse stato investito da un'auto pirata poi, però, è stata accertata la reale dinamica dei fatti sulla quale è ancora in corso l'indagine degli investigatori. Al vaglio le telecamere della zona per identificare e rintracciare gli aggressori in fuga.