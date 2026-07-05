Presunto furto di Fentanyl all’ospedale di Sesto San Giovanni nel Milanese, interrogazione urgente in Regione

Dopo il furto di Fentanyl dall’ospedale Israelitico di Roma, si è aperta la possibilità che il farmaco possa essere scomparso anche dall’ospedale di Sesto San Giovanni, nel Milanese. Il M5S ha chiesto verifiche e risposte urgenti a Regione Lombardia.

Fentanyl (immagine di repertorio)

Dopo il furto di 80 fiale di Fentanest, anestetico a base di Fentanyl, scomparse dall'ospedale Israelitico di Roma, si è aperta la possibilità che il farmaco possa essere scomparso anche dall'ospedale di Sesto San Giovanni, nel Milanese. Per fare chiarezza sulla questione, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia, Nicola Di Marco, ha riferito a Fanpage.it di aver presentato un'informativa urgente all'assessore al Welfare Guido Bertolaso, sperando in risposte immediate già durante il prossimo consiglio regionale che si terrà martedì 7 luglio.

Il presunto Fentanyl scomparso in Lombardia

A portare l'attenzione sull'accaduto è stato per primo Giorgio Oldrini, sindaco di Sesto San Giovanni dal 2002 al 2012. Dopo aver letto su Il Corriere della Sera che tra i furti di farmaci in ospedale registrati dal 2018 comparirebbe anche la struttura sanitaria di Sesto, l'ex primo cittadino ha rotto il silenzio, ponendo alcune domande: "Qualcuno ne aveva notizia? Sarebbe forse il caso che i responsabili dell'ospedale lo spiegassero".

Una domanda che, finora, attende ancora una risposta pubblica. Perché se davvero un farmaco come il Fentanyl fosse sparito anche da una struttura lombarda, resterebbe da capire quando sarebbe accaduto, quante fiale sarebbero scomparse, chi avrebbe dovuto vigilare e, soprattutto, perché cittadini e istituzioni ne sarebbero venuti a conoscenza soltanto ora. Da qui, una residente ha espresso la propria preoccupazione a Fanpage.it. "Quella roba poi la usano per devastare i nostri ragazzi", ha raccontato, dando voce al timore che la sostanza possa finire nel mercato illegale.

Proprio a seguito di questo presunto furto di Fentanyl, ribattezzato negli Stati Uniti la "droga degli zombie" con una potenza fino a 100 volte superiore a quella dell'eroina, Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia, ha presentato un'informativa urgente all'assessore al Welfare Guido Bertolaso per far chiarezza sulla questione dal momento che "il Fentanyl è una delle principali minacce per la salute pubblica", ha specificato il capogruppo 5 Stelle.

"Dal 2024 l'Italia si è dotata di un Piano nazionale specifico per contrastarne l'uso improprio", ha continuato Di Marco. Per questo motivo, la Regione "deve chiarire con urgenza se ci sono stati furti di Fentanyl presso le sue strutture sanitarie" e, soprattutto, "come sia stato possibile che un farmaco tanto pericoloso non fosse custodito in condizioni di massima sicurezza" e quali "misure di controllo e prevenzione siano attualmente in vigore negli ospedali lombardi e quali verranno rafforzate a seguito di questi episodi".