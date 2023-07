Ragazza di 23 anni violentata in un motel da un gruppo di ragazzi: in tre finiscono a processo Sono stati rinviati a giudizio i tre ragazzi che sono accusati di aver stuprato una ragazza di 23 anni a Cornaredo (Milano).

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 21 luglio, la giudice dell'udienza preliminare di Milano Patrizia Nobile ha rinviato a giudizio tre uomini con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Alvardo Agaraj, Xhentian Agaraj e Alfiol Quku sono accusati di aver violentato una ragazza di 23 anni in un motel a Cornaredo, che si trova nel comune di Milano.

L'incontro tra la vittima e uno dei suoi aguzzini

I fatti risalgono al 3 maggio 2021. Il processo inizierà il prossimo 17 ottobre e si svolgerà davanti ai giudici della nona sezione penale del Tribunale. Sulla base delle indagini svolte dalla pubblico ministero Rosaria Stagnaro, che ha coordinato i carabinieri, la 23enne avrebbe incontrato uno dei tre aggressori in una discoteca che si trova in zona corso Como a Milano.

La vittima avrebbe accettato di andar via con lui: avrebbero dovuto trascorrere una notte in un hotel di lusso del centro città. Sarebbe stata portata in realtà in un motel dell'hinterland dove avrebbe trovato anche altri due ragazzi: la 23enne sarebbe quindi stata violentata ripetutamente dai tre.

Leggi anche Inseguono un gruppo di ragazzi e li feriscono con i coltelli, padre e figlio denunciati

Uno dei tre è stato condannato per omicidio

Una volta fermati e portati in caserma, i ragazzi hanno raccontato agli inquirenti che la giovane era consenziente. Uno di loro, Alvardo Agaraj, ha alle spalle una condanna per l'omicidio di Abderrahim El Kharmoudi avvenuto il 23 ottobre 2022 fuori da un bar del centro di Cornaredo.

Ai militari la giovane ha invece raccontato di essere stata violentata e picchiata per dodici ore consecutive. Solo dopo una volta che i ragazzi hanno lasciato il motel, la donna è riuscita a raggiungere la reception e chiamare le forze dell'ordine.