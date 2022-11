Stupro di gruppo nel motel, gli arrestati: “Lei consenziente, l’avevamo pagata” Così si difendono davanti al gip i tre uomini arrestati con l’accusa di aver violentato e seviziato per dodici ore una ragazza conosciuta in discoteca, e portata in un motel di Cornaredo.

Foto di repertorio

"Era consenziente, l'avevamo pagata". Così si difendono davanti al gip i tre uomini arrestati con l'accusa di aver violentato e seviziato per dodici ore una ragazza conosciuta in discoteca, e portata in un motel di Cornaredo. Una prestazione sessuale a pagamento, concordata in anticipo all'interno del locale di corso Como a Milano.

L'incontro in discoteca a Milano

Peccato che le premesse dell'accordo, a giudicare dal racconto della vittima, fossero ben diverse. Mille euro di compenso, una stanza da favola all'interno di un hotel cinque stelle lusso del centro di Milano, una notte di passione: "Ti sposo, devi essere solo mia", le dice quella sera uno dei tre, Alvardo Agaraj, albanese, 21 anni.

La polizia gli sta dando la caccia per l'omicidio di un uomo, avvenuto il 23 ottobre durante una sparatoria e finalizzato a vendicare la sua ex. Ma lui si trova in discoteca con la ragazza, 23 anni, originaria di Haiti. E le propone di trascorrere il resto della notte insieme.

La notte dell'orrore dentro il motel di Cornaredo

L'hotel cinque stelle lusso, però, è uno squallido motel di periferia nell'hinterland milanese. E la notte di passione a due insieme si trasforma in un vero e proprio stupro di gruppo: insieme al 21enne si presentano infatti anche il fratello 23enne Xhentjan (detto Jack, che quella sera sta festeggiando la scarcerazione per stalking nei confronti dell'ex fidanzata) e il cugino 29enne Alfiol Quku, incensurato.

"Hanno esagerato parecchio con la violenza nei miei confronti, ma loro non ne volevano sapere e anche con la forza mi costringevano", raccontò poi lei. Morsi, calci, pugni, schiaffi. Fino al primo pomeriggio del giorno seguente. "Mi stavano addosso come se fossi un animale, mi insultavano, mi hanno più volte preso per il collo facendomi mancare il fiato, mi hanno insultato con epiteti razzisti, deriso e chiamato putt…".

L'intervento dei carabinieri e il silenzio della vittima

Una notte dell'orrore, che a un certo punto sembra avere una fine. Alla camera del motel infatti, secondo la testimonianza della giovane, a un certo punto bussano due carabinieri, chiamati a intervenire per i rumori che provenivano dalla stanza.

Salvezza? No: i militari si limitano ad annotare le identità dei tre, che in un primo momento si nascondono in bagno. Sotto silenzio della giovane. "Ero stata costretta con le minacce a non dire niente". Tant'è che, una volta chiusa la porta, ripartono da capo le violenze. Denunciate il giorno dopo dalla ragazza stessa, giunta in lacrime in caserma.