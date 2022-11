Abusano di una 23enne in un motel, arrestati 3 giovani per violenza sessuale di gruppo Tre giovani sono stati arrestati con l’accusa di aver abusato sessualmente di una ragazza di 23 anni. Uno di loro si era accordato con lei per una prestazione sessuale a pagamento, ma arrivati nel motel ha abusato di lei con due amici.

A cura di Enrico Spaccini

Aveva concordato con una ragazza conosciuta fuori da un locale una prestazione sessuale a pagamento, da consumarsi in un lussuoso albergo del centro di Milano. Invece, insieme ad altri due amici, l'ha portata in un motel di Cornaredo dove l'hanno costretta a subire ripetuti atti sessuali obbligandola con la forza. Per questo motivo, i tre sono stati arrestati nella mattinata del 12 novembre con l'accusa, in concorso tra loro, di violenza sessuale continuata e violenza sessuale di gruppo continuata.

La prestazione sessuale concordata

La violenza è avvenuta il 3 maggio del 2022. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, una ragazza di 23 anni di origini haitiane stava in un locale notturno di Corso Como. Una discoteca nella zona della movida, dove viene avvicinata da un uomo di origini albanesi, il 23enne Xhentjan Agaraj.

I due parlano e si accordano per una prestazione sessuale a pagamento. L'avrebbe portata in un hotel di lusso poco lontano e li avrebbero trascorso la notte. Raggiunti dai due amici e connazionali dell'uomo, questi la portano invece in un motel di Cornaredo.

Leggi anche Violenta una bambina nei bagni della piscina: arrestato un uomo di 40 anni

La denuncia e l'arresto

Là viene costretta a subite ripetuti atti sessuali contro la sua volontà con atti di violenza fisica. Uno dopo l'altro, a turno, e con modalità a cui la ragazza cercava senza successo di opporsi. Le violenze sono andate avanti per tutta la notte, fino alle prime ore del mattino seguente.

La ragazza è riuscita a chiedere aiuto solo nel pomeriggio, quando i tre ormai se ne erano andati. Le indagini sono partite in pochi giorni, e l'arresto è arrivato solo lo scorso 12 novembre. Dei tre uomini ritenuti responsabili delle violenze, uno era già in carcere. Alvardo Agaraj, è ritenuto autore materiale di un omicidio avvenuto il 23 ottobre 2022. Lui ha ricevuto la notifica dell'arresto direttamente in cella, mentre gli altri sono stati portati a San Vittore.