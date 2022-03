Paura a Urago d’Oglio, inseguimento a folle velocità con tre auto e sparatoria tra bande rivali Due bande rivali sono state protagoniste di un folle inseguimento ad alta velocità per le vie del centro di Urago d’Oglio. Alcuni dei passeggeri hanno sparato anche colpi di pistola che però fortunatamente non ha ferito nessuno.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di panico nel pomeriggio di ieri giovedì 3 marzo nel centro della strade di Urago d'Oglio, un piccolo paesino in provincia di Brescia: i membri di due bande rivali della zona si sono prima inseguite in auto a folle velocità e poi hanno aperto il fuoco. Dalle prime informazioni, riportate anche da Brescia Today, sarebbero tre le auto coinvolte: tutte con a bordo dalle 7 alle 10 persone. Le vetture sono state protagoniste poco prima delle 18 di sorpassi e manovre azzardate, il tutto mentre le persone a bordo hanno sparato colpi in pistola in rapida sequenza. Non risulta nessun ferito, i colpi infatti potrebbero essere stati sparati in aria senza dunque mirando verso un obiettivo. Alla fine due delle tra auto sono finite fuori strada e i passeggeri hanno dato il via a una serie di furiosi battibecchi. Tutti quanti ora dovranno rispondere di tentato omicidio.

L'intervento dei carabinieri

Subito sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fatto scattare le indagini: la rissa tra le bande rivali è stata placata solo dai militari. Due auto e alcuni responsabili sono già stati identificati mentre si cerca ancora la terza auto e i suoi passeggeri. Fondamentale per ricostruire quanto accaduto per i militari potranno essere le immagini riprese dalla telecamere di video-sorveglianza della zona e il racconto dei testimoni. Sarebbe già stato aperto un fascicolo d'indagine per tentato omicidio. Al momento risulta che i membri dei due gruppi rivali sarebbero di etnia rom: resta però ancora da capire il motivo di questa corsa ad alta velocità e della lite che ha terrorizzato tutto il paese. I residenti infatti si sono allarmati soprattutto per i colpi di pistola sparati in centro e che avrebbero potuto ferire qualcuno.