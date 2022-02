Incidente a Caino, auto si ribalta in curva: tre fratellini rimasti feriti Questa mattina si è verificato un incidente nel territorio di Brescia: un’auto si è ribaltata e tre fratellini sono rimasti feriti.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Incidente stradale a Caino, comune in provincia di Brescia, dove tre bambini sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 12 febbraio. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i medici e i paramedici del 118 con tre ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso. L'automobile, secondo una prima ricostruzione, era guidata dalla madre: non sono ancora chiare le cause dell'incidente.

L'auto si è ribaltata in una curva

L'auto si è ribaltata in una delle curve della strada tra Brescia e Valsabbia. I piccoli hanno uno, quattro e undici anni: tutti e tre sono stati trasferiti in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti e nessuno di loro sembrerebbe essere in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

A Mantova un tir si ribalta: camionista muore sommerso dal fango

Sempre oggi, alle prime luci dell'alba, è avvenuto un altro incidente nel territorio di Mantova. Un uomo era alla guida di un camion che trasportava cipolle quando, per cause da accertare, si è ribaltato. L'impatto è stato talmente violento che si è distrutto il parabrezza. Ha iniziato a entrare del fango tanto da sommergere l'uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per deviare il traffico e consentire le operazioni di sicurezza. Dopo molte ore di ricerca, è stato trovato l'uomo: per lui non c'è stato nulla da fare, è stato possibile solo dichiararne il decesso. Si indaga sulle possibile cause: se l'incidente sia stato causato da un malore, un colpo di sonno o altri motivi.