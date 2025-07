Si schianta con la sua moto nel Mantovano e muore: chi era Luca Bertagnoli

Incidente stradale a Castiglione delle Stiviere (Mantova): un 38enne è caduto con la moto ed è rimasto gravemente ferito. È poi morto in ospedale. La vittima si chiamava Luca Bertagnoli, aveva 38 anni ed era originario di Castenedolo (Brescia).

Si chiamava Luca Bertagnoli, l'uomo di 38 anni che era originario di Castenedolo (Brescia) che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale ieri sera, venerdì 11 luglio 2025, a Castiglione delle Stiviere, comune in provincia di Mantova ed è poi morto in ospedale. Le ferite che ha infatti riportato sono risultate fatali: è infatti deceduto dopo alcune ore al Civile di Brescia.

L'incidente è avvenuto alle 22.30 mentre Bertagnoli percorreva con la sua moto via Sant'Antonio. Sembrerebbe che il 38enne abbia perso il controllo della sua moto. Non ci sarebbero infatti altri veicoli coinvolti. Bertagnoli è caduto rovinosamente a terra e l'impatto con l'asfalto è stato molto violento. Sono stati poi chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto.

I medici e i paramedici lo hanno trasferito con un elicottero in codice rosso al Civile di Brescia. Purtroppo è morto nella notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castiglione che hanno svolto tutti i rilievi del caso. In particolare modo, si cercherà di capire se all'origine dell'incidente vi sia un malore improvviso o altro, magari una disattenzione. Le indagini potranno fornire sicuramente ulteriori particolari.

Il 38enne era residente a Medole e lavorava per la ditta Gb trasporti funebri. Era sposato. La notizia ha scosso sia la comunità di Castenedolo che quella di Medole dove era molto conosciuto. Diversi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti che si stringono attorno alla famiglia.