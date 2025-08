Scoppia una gomma e si schianta con la moto: muore Fabrizio Tonelli, volontario della Protezione Civile

Martedì pomeriggio Fabrizio Tonelli, 60enne di Castegnato (Brescia), è morto in un incidente stradale provocato dallo scoppio di una gomma della sua vespa. L’uomo, militante della Lega e appassionato cacciatore, era volontario nella Protezione Civile. Tra i saluti anche quello del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.

Ieri pomeriggio Fabrizio Tonelli, 60enne residente a Castegnato, in provincia di Brescia, è morto in un incidente stradale dopo che la gomma della sua vespa è scoppiata mentre percorreva la cosiddetta Corda Molle, il raccordo tra Montichiari e Borgosatollo, nel territorio di Castenedolo. I primi accertamenti della Polizia Stradale avrebbero escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Tonelli, appassionato cacciatore, era conosciuto da molti in provincia per la sua attività politica come segretario di sezione per la Lega. Era anche volontario della Protezione Civile di Brescia nella quale operava nel gruppo di paracadutisti.

Amici e parenti che gli hanno dedicato post e saluti su Facebook nei quali hanno descritto Tonelli come una persona "altruista, sorridente e volenterosa". I colleghi della sezione provinciale della Lega l'hanno descritto come "un amico sincero, sempre pronto con un sorriso, una battuta per stemperare i momenti difficili e soprattutto con il consiglio giusto al momento giusto. Presente e affidabile". Patrizia Turelli, sindaca di Castegnato e amica fin da quando erano bambini, ha scritto: "Fabrizio era un caro amico, persona allegra, generosa e altruista". A Tonelli ha dedicato un messaggio anche il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli: "Ogni volta che scompare un nostro militante – ha scritto in una nota – scompare un pezzo della mia storia politica, del mio viaggio quarantennale con la Lega. Così oggi, con dolore, rivolgo il mio cordoglio e le le mie condoglianze alla famiglia".

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 5 agosto. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, Tonelli avrebbe perso il controllo della moto dopo che una delle gomme è scoppiata. Dopo aver sbandato, il 60enne sarebbe caduto sull'asfalto provocandosi ferite che gli sono risultate fatali.