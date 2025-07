Chi era Angelo Remigio Bertoni, l’imprenditore morto nello schianto tra la sua auto e una bisarca

Angelo Remigio Bertoni è morto nel pomeriggio del 14 luglio in un incidente stradale a Cividate Camuno (Brescia). Il 63enne era titolare dell’omonima azienda di autotrasporti.

Angelo Bertoni (foto da Facebook)

Si chiamava Angelo Remigio Bertoni, l'imprenditore deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 luglio. Il 63enne, titolare dell'omonima ditta di trasporti, si trovava alla guida della sua utilitaria quando, forse per un malore, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro la motrice di una bisarca nel territorio comunale di Cividate Camuno (in provincia di Brescia). All'arrivo dei soccorsi, Bertoni era già deceduto. Illeso, invece, il 45enne che conduceva il mezzo pesante.

Bertoni era titolare dell'azienda di autotrasporti ‘Bertoni trasporti‘ con sede a Endine Gaiano. Il 63enne, invece, viveva a Costa Volpino, dove era molto conosciuto. La sua ditta è molto attiva sui social, tanto che lo stesso Bertoni in diverse occasioni è apparso nei video che sono stati pubblicati. In uno di questi, raccontava di aver iniziato a guidare i camion quando aveva solo 19 anni. Una passione tramandata dal padre, anche lui autotrasportatore.

Stando a quanto ricostruito finora, Bertoni nel pomeriggio del 14 luglio si trovava alla guida della sua auto lungo la SS42 a Cividate Camuno quando, in prossimità dell'uscita di Breno, ha perso il controllo del veicolo. Il 63enne è finito contro una bisarca che stava trasportato mezzi movimento terra. Il 45enne che guidava avrebbe provato a schivare l'auto urtando il guardrail, ma l'impatto è avvenuto lo stesso.

La centrale operativa di Areu ha inviato i soccorsi con la massima urgenza, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso di Bertoni. Il 45enne, invece, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.