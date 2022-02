Incidente a San Benedetto Po, tir esce fuori strada: camionista muore sepolto dal fango Questa mattina, all’alba, si è verificato un incidente: un camion è uscito fuori strada. L’impatto è stato talmente violento che si è sfondato il parabrezza: il corpo del conducente è stato trovato dopo ore. Era sepolto dal fango.

A cura di Ilaria Quattrone

È morto sepolto da una grande quantità di fango e il suo corpo è stato trovato dopo ore di ricerche: è successo nella giornata di oggi, sabato 12 febbraio, a San Benedetto Po, comune in provincia di Mantova. A perdere la vita è un camionista di 43 anni originario della Campania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale oltre ai medici e ai paramedici del 118. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

L'incidente è avvenuto all'alba

Il sinistro è avvenuto questa mattina alle 5.30 lungo l'autostrada A22 Modena-Brennero. Per il momento non è chiara la dinamica della vicenda: sembrerebbe che il conducente, che trasportava un carico di cipolla e che viaggiava verso Verona, abbia perso il controllo del tir. Non è chiaro se possa aver avuto un malore o un colpo di sonno. Il camion è uscito di strada, ha sfondato il guardrail ed è finito nel fossato a lato dell'autostrada.

Le ricerche e i rilievi sono durati per diverse ore

L'impatto è stato talmente violenta che il parabrezza si è sfondato. Il camion è finito in un fossato e si è riempito di fango. Il conducente non è stato trovato subito tanto che, inizialmente, si pensava che fosse fuggito. Dopo ore di ricerche, hanno trovato il cadavere. I rilievi e le operazioni sono durate per tutta la mattinata e fino al primo pomeriggio. Per evitare il blocco del traffico e consentire tutte le operazioni di sicurezza, la circolazione è stata deviata. Il mezzo è stato poi recuperato dal soccorso. I vigili del fuoco hanno consentito il recupero del corpo mentre i medici hanno constato il decesso.