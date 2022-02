Incidente a Monza, auto finisce fuori strada: 24enne estratto dalle lamiere Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito in un incidente stradale a Monza: per cause ancora da accertare è finito fuori strada con la sua auto.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale a Monza: un ragazzo di 24 anni, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada con la sua auto. L'incidente si è verificato alle prime luci dell'alba nella giornata di oggi, domenica 6 febbraio. Il giovane è stato estratto dalle lamiere e trasferito d'urgenza in ospedale. Sul posto, oltre ai medici del 118, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso.

Il ragazzo è stato estratto dalle lamiere

L'incidente è avvenuto attorno alle cinque in viale delle Industrie: vicino alla rotatoria del cimitero, il 24enne avrebbe perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto gli operatori sanitari a bordo di un'ambulanza e un'automedica. I pompieri hanno estratto il conducente che era rimasto all'interno dell'abitacolo e tra le lamiere. Il ragazzo è stato poi portato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Guardamiglio, 17enne muore in un incidente stradale

Solo alcuni giorni fa, una 17enne è morta in un incidente stradale a Guardamiglio, in provincia di Lodi. L'adolescente si trovava a bordo di un'auto con altri quattro amici. Al momento dell'incidente, i cinque si trovavano in una stradina che non poteva essere percorsa da automobili. Anche per questo motivo, la Procura ha deciso di aprire un fascicolo. Secondo una prima ricostruzione, l'auto si è ribaltata più volte. La 17enne è morta sul colpo mentre gli altri ragazzi che si trovavano con lei, sono stati trasferiti in ospedale dove sono stati ricoverati.