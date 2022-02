Ragazza di 17 anni muore in un incidente stradale: la Procura apre un’inchiesta La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo sull’incidente stradale a Guardamiglio in cui ha perso la vita la 17enne Naima Bkhaita Poggi. Gli altri quattro ragazzi a bordo dell’auto sono ancora in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Si indaga sulla morte della ragazza di 17 anni che nella notte del 3 febbraio ha perso la vita in un grave incidente stradale a Guardamiglio, in provincia di Lodi. La Procura ha aperto un fascicolo su quanto accaduto. Dalle prime informazioni la giovane era a bordo di una Lancia Ypsilon con altri quattro amici quando l'auto sarebbe uscita di casa ribaltandosi più volte. A nulla sono serviti i tentativi di rianimare la giovane: quando è stata trovata dai soccorritori la 17enne era già in arresto cardiaco. Nessuna manovra di rianimazione è servita a salvarle la vita. La vittima è Naima Bkhaita Poggi di Casalpusterlengo.

In ospedale gli altri amici a bordo dell'auto

Ora gli altri amici sono ricoverati negli ospedali di Cremona e Pavia, ma non sarebbero in pericolo di vita. Si tratta di una ragazza di 17 anni, una di 21 e due ragazzi di 21 e 22 anni. Appena verranno dimessi saranno sentiti dai carabinieri e racconteranno la loro versione dei fatti: resta infatti ancora da capire chi era alla guida dalla Lancia Ypsilon al momento del ribaltamento e quali sono le cause che hanno fatto perdere il controllo della vettura. Sul posto dell'incidente erano intervenuti già i militari della Compagnia di Codogno e i vigili del fuoco di Lodi: mentre i primi raccoglievano elementi per ricostruire la dinamica dello schianto, i secondi hanno aiutato gli operatori sanitari con le manovre di estrazione dei ragazzi dall'auto e la messa in sicurezza dell'area. La vittima era avvolta dalle lamiere: è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla e tentare in vano di salvarle la vita. La violenza dell'incidente purtroppo non ha lasciato scampo alla diciassettenne.