Auto con cinque amici finisce fuori strada: muore un ragazzo di 21 anni, gli altri feriti Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina verso le 5.30: era a bordo di un’auto insieme ad altri quattro amici quando sono stati coinvolti in un incidente.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella notte a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. Questa mattina verso le 5.30 in via San Fermo un'auto è andata fuori di strada per cause ancora tutte da chiarire. A bordo c'erano cinque amici, uno di questi purtroppo ha perso la vita nello schianto: come riporta la Gazzetta di Mantova, si tratta di un ragazzo di 21 anni. Gli altri giovani non sarebbero feriti in modo grave. Sul posto si sono precipitati subito i soccorsi: paramedici e medici non hanno potuto far nulla per salvare la vita al 21enne. Mentre gli altri ragazzi sono stati trasferiti in pronto soccorso per accertamenti del caso. Sul luogo dell'incidente si sono precipitate anche le forze dell'ordine che dovranno ricostruire quanto accaduto e valutare eventuali responsabilità. Al momento non risultano altre auto coinvolte nell'incidente.

Donna morta nello scontro tra auto e furgone

Lo scorso 17 febbraio a Vigevano, in provincia di Pavia, una donna ha perso la vita in uno scontro tra un'auto e un furgone. L'incidente mortale, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, è avvenuto pochi minuti dopo mezzogiorno in corso Novara. Non è ancora stata accertata con precisione la dinamica, ma sembra che i due veicoli si siano scontrati tra loro frontalmente. Il conducente del furgone è invece uscito quasi illeso dallo scontro, mentre un uomo di 34 anni che sedeva sul sedile del passeggero del furgone ha riportato ferite a una gamba ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia.