Finisce fuori strada con l’auto e si ribalta: ragazzo di 19 anni muore in un incidente a Villanterio Un ragazzo di soli 19 anni è morto la scorsa notte a seguito di un incidente stradale a Villanterio, nel Pavese. Il ragazzo ha perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Ha assunto tinte tragiche l'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 20 marzo, a Villanterio, in provincia di Pavia. Il giovane automobilista finito fuori strada con la sua auto, un ragazzo di appena 19 anni, è infatti morto nella notte al Policlinico San Matteo di Pavia, dove era stato trasportato in condizioni critiche. Troppo gravi si sono rivelati i traumi riportati nell'incidente, avvenuto attorno alle 22 sulla strada statale 235. Mentre era al volante della sua Opel Corsa il ragazzo, nato a Milano e residente a Corteolona, ha perso il controllo per cause da accertare. L'auto è finita fuori strada e si è ribaltata, distruggendosi completamente.

Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia stradale e tre mezzi dell'Azienda regionale emergenza urgenza, due ambulanze e un'automedica. Il ferito è stato estratto dall'abitacolo dell'auto, completamente distrutta a causa dello schianto, ed è stato trasportato in codice rosso al San Matteo. Purtroppo, poche ore dopo il suo ricovero, è sopraggiunta la notizia del suo decesso.

Non ci sono altri veicoli coinvolti

Spetterà adesso alla polizia stradale chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: pare non esserci alcun dubbio sul fatto che il giovane automobilista abbia fatto tutto da solo. Non ci sono altri veicoli coinvolti: il 19enne potrebbe dunque aver perso il controllo a causa di una distrazione fatale, di un malore o di un colpo di sonno. Non è chiaro a quale velocità stesse viaggiando, anche se sicuramente a giudicare dai danni riportati dalla vettura l'auto non andava piano. Sono comunque solo dei dettagli che non tolgono nulla alla tragedia.