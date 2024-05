Incidente d’auto, coinvolti 5 ragazzi di 20 anni che tornavano dalla discoteca: uno di loro è gravissimo

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Stavano tornando a casa dopo una serata in discoteca quando hanno preso contromano una rotonda. Cinque giovani, tutti di circa 20 anni, sono stati coinvolti in un incidente stradale nella mattina di domenica 12 maggio a Merone, in provincia di Como. Uno di loro è grave, un altro è stato portato all'ospedale in codice giallo, mentre gli altri 3 ragazzi sono rimasti illesi.

Le dinamiche del tragico incidente

Quattro ragazzi e una ragazza, di età compresa tra i 19 e i 20 anni, stavano tornando a casa dopo una serata in discoteca con la Dacia di uno di loro. Erano circa le 4 del mattino e stavano percorrendo via Manzoni a Merone, paese in provincia di Lecco. Si trovavano in contromano su una rotonda in uscita verso Rogeno, quando hanno preso un ostacolo e sono andati a ribaltarsi con l'automobile.

Tre di loro sono risultati praticamente illesi. Il guidatore è stato trasportato in ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia con diversi traumi, ma in codice giallo (dunque non gravissimo). Un altro ragazzo, invece, ha avuto la peggio. È rimasto incastrato con la testa tra il sedile e il montante dell'automobile. Le ferite sono apparse subito molto gravi, tanto che il ragazzo è stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso con l'elisoccorso.

Le condizioni del giovane coinvolto

Il più sfortunato del gruppo di ragazzi è un ventenne di Casatenovo. Ha riportato un trauma cranico e un'ampia ferita al capo dovuta allo sfregamento con l'asfalto. La sua prognosi al momento è riservata. Appena dopo l'incidente, il giovane era cosciente tanto da riuscire a chiamare i soccorritori, nonostante le ferite e l'abbondante perdita di sangue. Sono in corso accertamenti alcolemici sul conducente della vettura.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, l'elicottero proveniente da Como, la Sos di Canzo, l'auto medica del LarioSoccorso di Erba, la Sos di Lurago d'Erba e l'ambulanza del LarioSoccorso di Erba. Intervenuta anche la Cri di Monza e Brianza per il collegamento con l'elicottero, i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Erba.