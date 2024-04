video suggerito

Si sdraiano sul bordo dell’autostrada e rischiano di morire di freddo: due 29enni salvati a Como Gli addetti alla manutenzione dell’autostrada Pedemontana Lombarda hanno notato, nella notte tra il 25 e il 26 aprile, due giovani sul bordo della carreggiata. I due, 29enni e provenienti dalla Svizzera, erano in ipotermia ed erano in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

364 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due ragazzi sono stati recuperati oltre il guardrail dell'autostrada Pedemontana Lombarda nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 aprile. Alcuni addetti alla manutenzione stavano passando intorno alle 3 con il loro mezzo per verificare lo stato della carreggiata in direzione di Villa Guardia, quando hanno notato due corpi. I giovani non rispondevano alle loro chiamate e così sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto, all'altezza del tratto chiamato Tangenziale Como, è arrivata una pattuglia della polizia stradale della Sezione di Como che ha, poi, provveduto ad allertare il 118. I sanitari della Croce Azzurra di Como e della Croce Rossa di Lurate Caccivio arrivati con due ambulanze hanno prestato i primi soccorsi a quei giovani e li hanno trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo.

Si trattano di un ragazzo e una ragazza, entrambi di 29 anni, che si trovavano in stato di ipotermia e in pericolo di vita. Non è ancora chiaro cosa ci facessero a lato dell'autostrada. Quello che si sa è che erano arrivati dalla Svizzera ed erano a piedi. Nelle vicinanze del luogo del ritrovamento, infatti, non sono state auto incidentate o parcheggiate.

Gli agenti della stradale, che intanto hanno già informato le autorità elvetiche dell'accaduto, hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona e cercheranno nelle prossime ore di ricostruire gli spostamenti dei ragazzi. I due 29enni, intanto, si trovano ancora ricoverati in ospedale ma secondo i medici le loro condizioni di salute stanno migliorando in modo deciso, tanto che non sarebbero più in pericolo di vita.