video suggerito

Ha un infarto mentre è in farmacia, salvata da due agenti della polizia locale: “Non chiamateci eroi” Una donna di 68 anni ha avuto un infarto mentre era in fila in farmacia a Settimo Milanese (Milano). È stata salvata da due agenti della polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna di 68 anni ha avuto un infarto mentre era in fila in farmacia a Settimo Milanese (Milano). Due agenti della polizia locale sono riusciti a salvarla. La loro storia è raccontata dal quotidiano Il Giorno. I due poliziotti si chiamano Giuseppe Bellani e Lorena Li Pomi. Hanno rispettivamente 61 e 45 anni. Entrambi erano in servizio sul territorio quando, intorno alle 12,30, hanno ricevuto la centrale operativa li ha chiamati dicendo loro di andare a prendere un defibrillatore.

"C'era una donna in arresto cardiocircolatorio in farmacia", hanno raccontato. La 68enne è originaria di Nova Milanese e ha avuto il malore mentre era in fila. Quando gli investigatori sono arrivati si sono messi subito all'opera per salvarla: "Abbiamo fatto tutto in pochi minuti".

"Quando siamo arrivati la donna non respirava, ci siamo coordinati con gli operatori del 118, abbiamo tagliato la parte superiore degli abiti per applicare le piastre del defibrillatore sul petto – raccontano gli agenti –. La macchina ha dato una prima scossa e lì abbiamo avuto la conferma che era in arresto cardiaco. Poi abbiamo continuato con le manovre fino all’arrivo dei sanitari".

Leggi anche Agente della polizia locale aggredito a Milano: chiesti due anni per due ragazzi

Una volta arrivati, gli operatori sanitari l'hanno intubata e trasferita all'ospedale Galeazzi di Milano dove è ricoverata in terapia intensiva. I due hanno ricevuto i complimenti per come hanno gestito l'intervento. Chiedono però di non essere chiamati eroi perché hanno semplicemente agito con prontezza e preparazione: "L’intervento effettuato dai miei due operatori, entrambi con esperienza maturata in oltre 15 anni di servizio, dimostra il livello di preparazione, professionalità e dedizione per la collettività del corpo di polizia locale. Non capita tutti i giorni di salvare una vita umana. Proporrò alla giunta e al sindaco un riconoscimento ufficiale per quanto accaduto", ha affermato il comandante Fabrizio Zampieri.