È uscito dalla terapia intensiva Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate È uscito dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Niguarda di Milano Christian Di Martino, il poliziotto ferito dopo essere stato accoltellato da un pregiudicato alla stazione di Lambrate lo scorso mercoledì 9 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Christian Di Martino (foto da Facebook)

Dopo oltre settanta trasfusioni di sangue, cinque arresti cardiaci e un grosso intervento salvavita durato sette ore, arriva finalmente la buona notizia. È uscito dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale Niguarda di Milano Christian Di Martino, il poliziotto ferito dopo essere stato accoltellato da un pregiudicato alla stazione di Lambrate lo scorso mercoledì 9 maggio.

Sta meglio insomma il vice-ispettore 35enne, originario di Ischia e cognato del calciatore interista Federico Dimarco. Nei giorni scorsi ha ricevuto le visite delle istituzioni nazionali e locali, dalla premier Giorgia Meloni all'assessore regionale di Fratelli d'Italia Romano La Russa, così come il questore uscente Giuseppe Petronzi e il prefetto Claudio Sgaraglia. Ora si attende solo di sapere quando potrà tornare a casa: le sue condizioni, al momento, sono buone e fanno sperare in una rapidissima ripresa.

"Tornerò presto come prima", sono state infatti le primissime parole del giovane poliziotto. Il suo aggressore, invece, si trova ora recluso a San Vittore con l'accusa di tentato omicidio. La sera del 9 maggio era stato sorpreso dagli agenti in servizio mentre scagliava pietre contro i treni e le persone, ferendo anche una donna di passaggio: fermato da Di Martino, ha estratto un coltello e ha colpito il poliziotto in tre diversi punti vitali.