video suggerito

Le prime parole di Christian Di Martino, il poliziotto ferito a Milano: “Tornerò presto come prima” “Tornerò presto come prima”: a dirlo è stato Christian Di Martino, il vice ispettore che è stato accoltellato da un 37enne alla stazione Lambrate di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

419 CONDIVISIONI condividi chiudi

Christian Di Martino (foto da Facebook)

"Tornerò presto come prima": sono queste le prime parole pronunciate da Christian Di Martino, il vice ispettore che è stato accoltellato alcuni giorni fa alla stazione Lambrate di Milano. A ferirlo è stato Hassan Hamis che attualmente si trova in carcere a San Vittore con l'accusa di tentato omicidio.

Nella notte tra l'8 e il 9 maggio, il poliziotto è intervenuto insieme a un altro agente a supporto dei colleghi della Polfer: era stata segnalata la presenza di un 37enne che lanciava pietre contro i treni e le persone. Aveva infatti ferito anche una donna. I due investigatori avevano provato a fermarlo con un teaser, ma non aveva funzionato. L'uomo si sarebbe poi avvicinato pericolosamente ai binari e Di Martino, per evitare che venisse travolto, lo avrebbe fermato.

A quel punto, l'uomo avrebbe estratto un coltello che aveva in una manica e lo avrebbe colpito in tre punti causando lesioni agli organi interni. L'agente è stato ricoverato più volte e sono state necessarie settanta trasfusioni. Le sue condizioni erano molto gravi ed era ricoverato in terapia intensiva. Ieri, sabato 12 maggio, si è svegliato e le sue prime parole sono state proprio: "Tornerò presto come prima". Per i medici è finalmente fuori pericolo.

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto condividere un post sul proprio profilo Facebook ringraziando il personale del 118 e l'equipe medica dell'ospedale Niguarda: "Questa vicenda mi porta a una duplice riflessione. La prima riguarda l’infaticabile lavoro delle Forze dell’Ordine, nonostante alcune frange della società non perdano occasione per ‘bistrattarle’. La seconda è sull’ottima ed efficace risposta del nostro sistema sanitario che ha permesso di salvare la vita di Christian. Quando si sarà totalmente ripreso, lo aspetto a Palazzo Lombardia per complimentarmi personalmente con lui".