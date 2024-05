video suggerito

Poliziotto accoltellato a Milano, solidarietà sui social per Christian Di Martino: “Non mollare” Sono tantissimi i messaggi di solidarietà e vicinanza che in queste ore stanno girando sui social per il poliziotto Christian Di Martino, 35 anni, accoltellato da un uomo che stava tirando dei sassi a Lambrate: le sue condizioni sono gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il capo della polizia Vittorio Pisani all'ospedale Niguarda dall'agente Christian Di Martino, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva

Sono tantissimi i messaggi di solidarietà e vicinanza che in queste ore stanno girando sui social per il poliziotto Christian Di Martino, 35 anni, ferito gravemente da un uomo che prendeva a sassate treni e passanti nei pressi della stazione di Milano Lambrate la scorsa notte: dopo tre coltellate il giovane agente si trova ora in terapia intensiva all'ospedale Niguarda di Milano dove, dopo cinque arresti cardiaci, lotta tra la vita e la morte.

Ad augurare al viceispettore che tutto si risolva presto per il meglio è anche l'account ufficiale della Polizia di Stato, che dedica a Christian Di Martino un lungo post. "Forza Christian, non mollare", si legge sulla pagina. E ancora. "L'intervento effettuato da Christian testimonia, ancora una volta, il prezioso lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato a tutela delle comunità".

Nel frattempo il capo della polizia Vittorio Pisani si è recato all'ospedale Niguarda a fare visita all'agente ferito, per incontrare parenti e colleghi del giovane viceispettore nativo di Ischia (Napoli). Mentre sul web, tra pagine personali e gruppi, circolano foto e grafiche in omaggio a Christian.

"Sono in continuo contatto con l’Ospedale Niguarda dove il vice ispettore Christian Di Martino ha ricevuto una lunga e delicata operazione a causa delle gravi ferite riportate", è stato invece il commento di Attilio Fontana. "L’ennesimo grave e inaccettabile episodio a Milano per il quale a pagare sono le nostre Forze dell’Ordine impegnate ogni giorno a garantire la sicurezza dei cittadini. La mia vicinanza alla famiglia e ai colleghi della Polizia di Stato. Forza Christian".