"Terremoto a Milano": scatta l'allarme social per alcune "scosse" ma è il concerto di Travis Scott I 70mila fan in delirio del concerto di ieri sera martedì 23 luglio di Travis Scott a Milano hanno fatto scattare l'allarme terremoto tra i residenti della zona. Nessuna scossa però è stata registrata dagli esperti.

A cura di Giorgia Venturini

Ha fatto tremare Milano Travis Scott. Il suo concerto di ieri sera martedì 23 luglio ha scatenato una preoccupazione generale nelle zone vicine all'ippodromo La Maura, dove si è esibito il rapper statunitense: i 70mila fan in delirio avrebbero saltato così tanto che alcuni residenti hanno dato l'allarme sui social parlando di aver sentito una scossa (o più scosse) di terremoto. Falso allarme, fortunatamente.

In alcuni post Facebook c'è chi ha scritto: "Due scosse di terremoto nel giro di pochi minuti". E ancora: "Solo io ho sentito il terremoto a Milano?". Oppure su X: "Ho sentito solo io tre belle scosse di terremoto a Milano?". Tante le persone che hanno iniziato a preoccuparsi, ma c'è anche chi ha ipotizzato subito che si trattava del concerto di Scott. Nessuna scossa dunque: il terreno non ha tremato, è stata solo la sensazione delle forti vibrazioni del delirio scatenato dai fan. Gli esperti di geofisica e vulcanologia non hanno infatti registrato nessun terremoto.

Non è la prima volta però che il rapper scuote i fan tanto da far sembrare di scuotere la terra: lo stesso era accaduto il 30 giugno dello scorso anno sempre in zona l'Ippodromo a Milano. Allora era stato il suo primo concerto italiano e Travis Scott aveva radunato 80mila persone.

Non sarebbe l'unico precedente quello milanese dello scorso anno. Ad agosto del 2023 a "tremare" era stata Roma. Il rapper infatti si era esibito al Circolo Massimo: i suoi fan hanno saltato per tutta la sera e i residenti della zona avevano lanciato l'allarme di un terremoto. Ma anche nei due casi di giugno e agosto 20223 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un vero e proprio terremoto.