Richiesta di soffocare in strada a Milano: 16enne salvata da due carabinieri e un medico di passaggio

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, domenica 12 maggio, una turista di sedici anni ha rischiato di morire soffocata in corso Buenos Aires a Milano. A salvarla sono stati due carabinieri e un medico di passaggio.

L'intervento dei militari del Nucleo Radiomobile è avvenuto poco dopo le 11 proprio in corso Buenos Aires all'incrocio con via Redi. I carabinieri erano impegnati in un servizio di controllo quando hanno notato un gruppetto di ragazzi spaventati intorno a una coetanea.

Aveva alcuni spasmi muscolari violenti e non riusciva a respirare. I due hanno immediatamente utilizzato gli strumenti del kit di pronto soccorso in dotazione per liberare le vie aree e impedire che soffocasse.

Proprio in quel momento passava anche un medico 73enne, originario di Napoli, che li ha aiutati. La sedicenne, originaria della Svizzera e in vacanza nel capoluogo meneghino, è stata così salvata. Nel frattempo la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118.

È stata trasferita dagli operatori sanitari in codice giallo al pronto soccorso della clinica pediatrica De Marchi dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. I medici hanno spiegato che ha avuto una sincope convulsivante. Sono stati inoltre avvisati i genitori. Fortunatamente adesso la ragazza è fuori pericolo.